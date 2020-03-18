外交部：中方积极参与抗疫国际合作既是责任担当，也有利于巩固成果

新华社北京3月18日电（记者伍岳）外交部发言人耿爽18日在介绍中方对外医疗物资援助情况时表示，向有关国家和国际组织提供力所能及的帮助既是中国的国际责任担当，也有利于巩固前期抗疫成果，中方愿继续与各方加强抗疫国际合作。

耿爽说，当前，新冠肺炎疫情在境外多国多点暴发、迅速蔓延。中方在全力打赢本国疫情阻击战的同时，积极参与抗疫国际合作，向有关国家和国际组织提供力所能及的帮助。这既是中国的国际责任担当，也有利于巩固前期抗疫成果。

他说，根据目前掌握的情况，中国政府已向巴基斯坦、老挝、泰国、伊朗、韩国、日本等国和非盟交付了医疗防护物资援助，向世卫组织提供2000万美元捐款，已宣布对意大利、法国、西班牙、希腊、塞尔维亚、欧盟、柬埔寨、菲律宾、埃及、南非、伊拉克、埃塞俄比亚、哈萨克斯坦、白俄罗斯、古巴、智利等几十个国家提供力所能及的抗疫物资援助，并支持友好国家在中国市场采购医疗物资。除中央政府层面外，中国地方政府、企业、民间机构也行动起来，积极向有关国家提供捐赠。

耿爽说，此外，中方还通过向伊朗、伊拉克、意大利等国派遣医疗专家组、同有关国家和国际组织举行视频会议等方式，对外分享中方诊疗和防控经验。

“投我以木桃，报之以琼瑶，是中华民族传统美德。我们永远不会忘记在中国疫情最严重的时候，国际社会对中国提供的政治支持，以及79个国家和10个国际组织为中国人民提供的抗疫物资捐助。”耿爽说。

他说，面对当前疫情在全球蔓延的严峻形势，中方愿继续与各方加强抗疫国际合作，共同应对疫情全球大流行的挑战，推动构建人类命运共同体。

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