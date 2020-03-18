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助力全球抗疫 中国日报推出“中国方案”主题页面

2020年03月18日20:45  来源：中国日报网
 

　　中国日报网3月18日电 新冠肺炎疫情发生以来，中国采取全面、彻底、严格的防控措施，防控形势持续向好。同时，国际防疫形势日趋严峻，世界卫生组织已将疫情定性为大流行，国际社会迫切希望了解中国的防控经验。这次疫情的发生再次表明，人类是一个休戚与共的命运共同体。为更好地向国际社会介绍中国方案和中国做法，展现我负责任大国形象，助力全球抗疫，中国日报专门推出了“抗击新冠病毒的中国方案”英文网络主题页面（简称“中国方案”主题页面）。

“抗击新冠病毒的中国方案”英文网络主题页面

　　“中国方案”主题页面主要面向国际社会和在华外籍人士，设置了“最新进展”“权威问答”“科普知识”“最新视频”“AI智能查询”“健康指南”和“中医药诊疗”等7个栏目，围绕国际社会最关心的疫情防控话题和信息需求，第一时间发布中国在疫苗研发、药物疗效等方面的最新进展，分享在中国实施后已确认有效的防控和治疗方案，邀请权威专家解疑释惑，应用人工智能技术提供便捷“智慧”查询，并介绍已证明有效的中医疗法。

　　该主题页面由国家卫生健康委员会、科学技术部、国家药品监督管理局和国家中医药管理局作为指导单位，国务院新闻办公室作为支持单位。

　　中国日报将在网站（www.chinadaily.com.cn）和客户端首页设主题页面入口，读者也可以直接登录主题页面网址（https://covid-19.chinadaily.com.cn），查询相关信息。

(责编：燕勐、杨牧)
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