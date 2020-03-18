新华社华盛顿3月17日电（国际观察）新冠肺炎疫情重塑美国大选

新华社记者徐剑梅 孙丁 邓仙来

3月17日是美国两党总统预选的第三个“超级星期二”，但多州受新冠肺炎疫情影响推迟预选。在当日的3个州预选过后，总统特朗普锁定共和党总统候选人提名；民主党方面，前副总统拜登在3州全胜，继续扩大对联邦参议员桑德斯的领先优势。

截至目前，美国50州全部出现疫情。分析人士指出，疫情在全美迅速蔓延，不仅严重冲击选举程序的推进，而且也在重塑选举本身的面貌。

冲击

新冠肺炎疫情对两党预选进程造成强烈冲击，主要体现在以下四方面：

首先，传统竞选活动纷纷因疫情中断，竞选方式被迫调整。特朗普和民主党主要竞选人均已取消竞选集会和现场筹款活动。此前备受关注的3月15日民主党总统预选公开辩论——拜登与桑德斯的首场“单挑”挪至电视台直播间，没有现场观众。二人还分别取消了选举夜集会，并尝试以电话会议或“虚拟集会”等方式竞选。

其次，疫情加剧打乱了两党预选节奏，关键摇摆州俄亥俄州等至少5个州已宣布推迟预选时间。由于美国疫情处于上升期，预计可能有更多州推迟预选。这意味着拜登和桑德斯的最终对决有可能拖延。民主党全国代表大会规定，各州预选不能晚于6月9日。这一期限会否因疫情而变尚不可知。

第三，疫情正在重塑竞选议程。当下，疫情让其他大选话题几乎“靠边站”。就在不少舆论批评特朗普政府应对疫情不力的时候，拜登和桑德斯适时抓住机会宣介各自应对疫情的主张以及相关竞选政策，以吸引选民。预计两党间竞选正式开锣后，疫情相关话题仍会是重中之重。若疫情在美国持续到7月或8月，那么势必给美国大选进程、方式及结果带来更多影响。

第四，疫情改变了今年大选的背景。如今，疫情在美国已引发严重的公共卫生危机和强烈的金融、经济震荡。美股在8天内三度“熔断”，消费服务业大幅停滞，特朗普政府预测今年可能出现经济衰退。大选之年发生公共卫生和经济上的双重危机，考验竞选人的危机应对能力和国家治理能力，相对来说对在任政府不利。而民主党竞选人能否抓住机会展现应对危机的领导力，也尤为重要。

前景

美国大选目前面临的最大悬念是：疫情会否成为特朗普竞选连任的“致命因素”？

一段时间以来，美国不少媒体和民众批评特朗普政府对疫情准备不足、应对不力。不过，至少在现阶段，多家民调结果显示，特朗普执政基础依然较为稳固。根据美国全国广播公司和《华尔街日报》15日公布的联合民调，特朗普在疫情处理上的支持率为45%，与总体支持率相当。其中，81%的共和党选民赞同特朗普对疫情的处理。

但分析人士指出，疫情给美国经济、社会带来的影响，依然不利于特朗普竞选连任。一旦疫情继续蔓延，恐怕会加重对美国民众日常生活的负面影响，民众心态可能发生变化，而在任政府的疫情处理则会成为大选中的一个“话柄”。此外，如果疫情严重拖累美国经济，特朗普看重的“经济牌”将受到打击。专家认为，从历史上看，美国总统连任的前景往往取决于选民对经济的看法。

此间分析人士还指出，疫情恐难帮助特朗普动员共和党票仓，但会助推民主党选民的投票热情。据美媒报道，17日在美国最大摇摆州之一的佛罗里达州，冒着疫情参与投票的选民数量超过了2016年的水平。

对于民主党来说，“团结击败特朗普”成为大多数民主党选民最强烈的诉求。拜登相对于桑德斯的突出优势，并非他作为党内温和派、建制派资深元老的身份，而是他面向独立选民、多元化民主党选民展现出的广泛的团结能力。拜登除了在非洲裔、城郊和中老年选民中享有高人气，他对拉美裔选民的吸引力也在上升。而4年前热诚追随桑德斯的美国“千禧一代”选民也有不少转向温和立场支持拜登。

2016年大选以来，美国政治更加分裂，党争不断极化，种族歧视抬头，社会纷争不断。凡此种种，给美国社会带来深刻伤痕，也令很多美国人感到疲惫。民主党选民的团结诉求，在日益严峻的疫情中有增而无减，对特朗普继续依靠基本盘竞选连任的前景，构成和疫情同样重大的挑战。

(责编：燕勐、杨牧)