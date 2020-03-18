新研究：新冠病毒可在气溶胶中和物体表面存活数小时至数天

新华社华盛顿3月17日电（记者谭晶晶）17日发表在美国《新英格兰医学杂志》上的一项研究显示，新冠病毒能够在气溶胶中和物体表面稳定存活数小时至数天。

这项研究由美国国家卫生研究院、美国疾病控制和预防中心、加利福尼亚大学洛杉矶分校和普林斯顿大学的科学家共同完成。

研究模拟了病毒从一位被感染者身上经咳嗽或接触而传播到周围物体表面的过程，科学家对病毒在这些物体表面保持活性的时长进行了分析观测。结果显示，新冠病毒在气溶胶中可存活3小时，在金属铜表面能存活4小时，在纸板上能存活24小时，在塑料和不锈钢表面能够存活长达2至3天。

国家卫生研究院在一份声明中表示，研究结果为确定新冠病毒的稳定性提供了核心信息。

国家卫生研究院的专家比较了此次新冠病毒与导致2003年非典疫情的冠状病毒受环境影响的异同。在两种病毒的稳定性研究中，专家发现两者的表现相似，但尚未找到为何新冠病毒的暴发更为严重的确切原因。他们认为，已有证据显示，新冠病毒感染者在自身无症状或出现症状前已经开始传播病毒，从而使新冠病毒的防控比SARS冠状病毒更难。

此外，研究人员发现新冠病毒在气溶胶中和物体表面的稳定性也使其传播环境更广，助长了其在社区、医疗机构等范围内的传播。

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