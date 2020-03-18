新华社华盛顿3月17日电 （美国经济笔记）疫情何以扼住美国经济增长“命脉”？

新华社记者许缘 高攀

在若隐若现的衰退威胁中挺过2019年，美国经济在2020年迎来“黑暗开局”。新冠肺炎疫情的突然加压，加之已有的对超长扩张周期接近尾声的担忧，有关美国经济衰退的讨论骤然升温。

新冠肺炎疫情何以对美国经济带来超大杀伤力？目前来看，主要原因有三。其一，疫情切断人与人接触，对支撑美国经济的消费服务业造成重创。其二，疫情极易引发恐慌，扰乱金融市场。其三，财政和货币政策应对疫情存在局限。

新冠病毒人际传播力强且潜伏期长。为防病毒扩散，美国各大航空公司被迫缩减国际和国内航班；不少城市下令关闭餐厅、剧院、酒吧和电影院；美国政府建议取消不必要的旅行和聚会。这些举措相当于截断了美国消费服务业的增长之路，而服务业占美国经济总量的80%以上，是当仁不让的支柱产业。

数据显示，2月份美国商品零售额环比下降0.5%，创2018年12月以来最大降幅，其中酒吧和餐馆销售额下降0.5%。截至目前，苹果公司已经关闭除大中华区之外的全球各大门店；美国连锁百货巨头梅西百货正关闭在美门店；全球化妆品零售巨头丝芙兰等美容品牌也宣布实体店暂停营业。

万神殿宏观经济学研究公司首席经济学家伊恩·谢泼德森指出，剔除住房、医疗、食品和能源后的可自由支配消费支出约占美国国内生产总值的39%。受疫情影响，这部分支出在第二季度可能锐减，拖累美国经济。

分析人士认为，消费服务业瘫痪还可能引发企业破产、企业债务评级下调和银行资产负债表恶化等多重冲击。

股市是实体经济的晴雨表，投资者对未来的预期是金融市场走向的风向标。新冠肺炎疫情来势汹汹，美国政府的举措“药不对症”，投资者对疫情蔓延及其经济影响深感忧虑，金融市场出现恐慌性暴跌。自3月9日以来，纽约股市已三次触发熔断机制，历史罕见。12日，三大股指均跌入技术性熊市，结束长达11年的牛市周期。16日，道琼斯工业平均指数暴跌12.93%，创1987年以来最大单日跌幅。

分析人士指出，看不见的病毒引发公共卫生安全风险，打击经济运行各个环节。如果不能迅速有效阻止金融市场下跌，企业难以获得新的增长资金，支撑美国超前消费的股市财富效应随之消散，生产和消费都将受到重挫。

为应对新冠肺炎疫情，美联储已几乎抛出所有“弹药”。继3月3日宣布紧急降息50个基点后，15日又紧急降息100个基点，并重启量化宽松措施。同时，美国政府颁布拨款、延长纳税期限等财政应对方案。但市场对此并不买账。

瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔指出，对疫情这类短期冲击而言，宽泛的财政支出和降息并非“灵敏”调解工具，投资者更希望看到控制疫情传播和缓解经济冲击的针对性措施。

疫情之下，美国经济面临的更多是信心层面的打击。只有当疫情真正得到有效控制、信心得以恢复，消费者才敢放心出门消费，企业才有意愿扩大生产和投资。若无法从源头上根治“病因”，美国国内需求和实体经济下滑趋势恐难逆转。

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