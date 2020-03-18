印尼新冠肺炎单日新增确诊病例55例  累计确诊227例

人民网雅加达3月18日电（记者 徐伟）印尼政府新冠肺炎事务发言人尤里安托18日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例升至227例，较此前公布的数据增加55例。目前，有11名患者被治愈，另有19例死亡病例。

尤里安托表示，3月17日至18日，印尼新增了55例新冠肺炎确诊病例。此前，印尼政府仅公布出现7例死亡病例。对于当天印尼新冠肺炎死亡病例激增的原因，尤里安托解释说，主要是由于一些收治新冠肺炎患者的医院一直未向印尼卫生部报告新冠肺炎导致的死亡病例。印尼卫生部于18日早些时候重新进行核查，并同所有收治新冠肺炎患者的医院进行确认，最终统计出当前死亡病例数量。截至目前，19例死亡病例中有12例出现在首都雅加达。

此外，印尼卫生部公布的数据显示，目前印尼已有1255人接受了新冠肺炎检测。随着确诊病例的不断增加，印尼政府提供了更多能够收治新冠肺炎患者的医院。

另据当地媒体报道，世界卫生组织呼吁东南亚国家立即采取积极行动抗击新冠疫情。世卫组织东南亚区域主任普娜姆表示，世卫组织东南亚地区11个成员国中已有8个国家出现新冠肺炎确诊病例，并且新增确诊病例数量与日俱增，需要各国立即加大努力并采取更多行动，阻止疫情的进一步扩散。

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