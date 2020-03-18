响应号召不出门 外国网友“花式”居家隔离

世界卫生组织17日公布的最新数据显示，中国以外新冠肺炎确诊病例达到97996例。目前，各国都升级了社会隔离措施，包括关闭学校、取消体育赛事和其他集会等。国外网友纷纷开始“花式”隔离。在推特、照片墙等海外社交媒体上，“居家隔离大挑战”成为热门话题。

“居家隔离大挑战”无奇不有

有威胁型的：待不住就看看病人怎么说吧

有励志型的：我爸爸当年17岁登陆诺曼底，居家隔离算什么，沙发冲浪我也能玩几周；

有机智过日子型的，如卫生纸省着用...

有在家办公的，画风如下：

有求婚成功的，走上人生巅峰：

有创造力爆棚的：这名网友在阳台上用布偶嘴巴 “夹”起了过往的汽车，一口一个准……

有运动型的：曼联足球俱乐部著名足球明星布鲁诺·费尔南德斯也在社交媒体上发布了接受#stayhomechallenge的视频，将卫生卷纸当作足球，挑战颠球等花式玩法。

皇家马德里足球俱乐部球星马尔科。阿森西奥上传了站在游泳池边对着墙踢球的视频，与球作伴。

来自华沙的网友dudzikthedentist在家也没有放弃运动，假装自己在健身房。

网友jlabee92发布了一则在隔离期间如何荒废时间的视频，视频中的他将卫生卷纸堆砌起来，在家里玩起了自制保龄。

网友lena.louu变卫生卷纸为时装，在家里玩起了卷纸时装秀。

网友eg-muaythaiacademy 家的卫生卷纸变成了健身道具。在家也要打卡锻炼臂力，但随后还要将散开的卫生卷纸恢复原样也是让人哭笑不得。

家有宠物，隔离不愁……不少狗狗早就期盼这一天：

还有人趁机抖音“营业”起来：

多国呼吁并倡导“居家隔离”

目前，美国多个州都采取了关停餐馆、酒吧、电影院等“社交远离”措施。美国白宫16日以总统名义发布一份指南，建议公众采取一系列措施以应对新冠肺炎疫情，包括尽可能在家办公或学习，避免10人以上聚会，避免到酒吧、餐厅或美食广场就餐，避免随意出行、购物或社交活动，不要前往疗养院、养老院等，除非是为提供重要帮助。

法国15日宣布进入防疫工作最高阶段，从当天午夜起关闭全国包括餐馆、酒吧、电影院等在内的所有非必需公共场所。政府呼吁民众“呆在家里，就这么简单”。

俄罗斯、挪威、瑞士、秘鲁及赤道几内亚等国也采取了包括关闭边境、限制或禁止外人入境、暂停所有或部分航班和关闭休闲文娱设施等防疫措施。

英国媒体透露，英国政府可能在未来5至20天内实施“战争时代式”的总动员计划，新措施包括让老年人和高风险群体自我隔离长达四个月。

在防疫形势最为严峻的意大利，居家隔离的人们苦中作乐，发起“声音快闪”活动。大家在同一时刻打开窗户唱歌，并拿起手边的工具制造声响，自拍影片上传至社交媒体，互相鼓励、缓解紧张情绪。

为防止新冠肺炎疫情进一步蔓延，意大利10日起进入全国“封城”状态，并从12日起关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺，但公共交通、物流、邮局、银行和食品生产行业维持正常营业和运转，以保证对公众的基本生活服务。

世卫组织曾多次强调，新冠病毒虽然未知，但这也是一次“以前从未见过得到控制的大流行”，尽早发现、隔离、检测、处理每个病例，减少团体性活动，就可以打破病毒传播链，逐渐遏制其蔓延，直至战胜疫情。全球战疫，信心不可或缺。

（徐祥丽、崔越整理报道）

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