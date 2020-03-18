综合消息：拉美多国新冠肺炎病例数破百 进入严防社区传播阶段

新华社加拉加斯3月17日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：拉美地区新冠肺炎确诊病例17日继续增加，多个国家病例数已经破百，总共已超1200例。本地区多数国家的抗疫工作已进入严防社区传播阶段。

巴西17日出现首例死亡病例，新增确诊病例57例，累计291例。目前圣保罗市已进入紧急状态，采取了减少公共交通运营、学校停课、关闭文化体育场所、60岁以上政府部门员工居家办公等一系列措施。

秘鲁17日新增确诊病例31例，累计117例。秘鲁总统比斯卡拉确认疫情在秘鲁已出现社区传播，呼吁全体民众严格遵守居家“强制隔离”的政令。17日秘鲁细化了有关措施，外出者需在政府官网办理电子通行证，限定每个家庭派一名成员出门购物。

厄瓜多尔17日新增确诊病例53例，累计111例。厄卫生部说疫情已出现社区传播的苗头，呼吁民众在全国紧急状态期间要配合政府出台的法规。

受新冠肺炎疫情影响，哥伦比亚总统杜克17日宣布该国进入“紧急状态”，70岁以上老人应居家实施预防性隔离，降低感染病毒可能性。该国17日新增18例确诊病例，累计病例达75例。

智利17日新增确诊病例45例，累计201例。目前全国16个大区中12个大区都出现了确诊病例，卫生部估计疫情可能会在4月底5月初出现高峰。

委内瑞拉政府17日宣布确诊病例增至36例，委民航局宣布从即日起暂停所有境内和国际商业航班。委全国自17日起实施“社会隔离”措施，呼吁所有民众尽量留在家中，以控制疫情蔓延。

墨西哥17日宣布确诊病例增至93例。墨西哥联邦政府预计将投入35亿比索（约合1.59亿美元）用于采购诊断设备、防护设备等。

玻利维亚临时政府17日宣布，从19日起关闭边境，只允许玻利维亚公民进入。自20日起暂停所有国际航班以及国内省际陆地运输，但食品运输不受影响。自3月18日起，工作时间减少为每日5个小时。这些措施有效期至3月31日。

此外，巴拿马、阿根廷、哥斯达黎加、乌拉圭、多米尼加、巴拉圭和古巴当日宣布的累计确诊病例数分别为86例、79例、50例、50例、21例、11例、6例。（执笔记者：徐烨、王瑛；参与记者；张国英、苏津、范小林、林朝晖、赵焱、郝云甫、高春雨、尹南、张笑然、宫若涵、周星竹、赵炎、倪瑞捷、吴昊）

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