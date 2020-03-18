人民网>>国际

综合消息：拉美多国新冠肺炎病例数破百 进入严防社区传播阶段

2020年03月18日16:38  来源：新华网
 

　　新华社加拉加斯3月17日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：拉美地区新冠肺炎确诊病例17日继续增加，多个国家病例数已经破百，总共已超1200例。本地区多数国家的抗疫工作已进入严防社区传播阶段。

　　巴西17日出现首例死亡病例，新增确诊病例57例，累计291例。目前圣保罗市已进入紧急状态，采取了减少公共交通运营、学校停课、关闭文化体育场所、60岁以上政府部门员工居家办公等一系列措施。

　　秘鲁17日新增确诊病例31例，累计117例。秘鲁总统比斯卡拉确认疫情在秘鲁已出现社区传播，呼吁全体民众严格遵守居家“强制隔离”的政令。17日秘鲁细化了有关措施，外出者需在政府官网办理电子通行证，限定每个家庭派一名成员出门购物。

　　厄瓜多尔17日新增确诊病例53例，累计111例。厄卫生部说疫情已出现社区传播的苗头，呼吁民众在全国紧急状态期间要配合政府出台的法规。

　　受新冠肺炎疫情影响，哥伦比亚总统杜克17日宣布该国进入“紧急状态”，70岁以上老人应居家实施预防性隔离，降低感染病毒可能性。该国17日新增18例确诊病例，累计病例达75例。

　　智利17日新增确诊病例45例，累计201例。目前全国16个大区中12个大区都出现了确诊病例，卫生部估计疫情可能会在4月底5月初出现高峰。

　　委内瑞拉政府17日宣布确诊病例增至36例，委民航局宣布从即日起暂停所有境内和国际商业航班。委全国自17日起实施“社会隔离”措施，呼吁所有民众尽量留在家中，以控制疫情蔓延。

　　墨西哥17日宣布确诊病例增至93例。墨西哥联邦政府预计将投入35亿比索（约合1.59亿美元）用于采购诊断设备、防护设备等。

　　玻利维亚临时政府17日宣布，从19日起关闭边境，只允许玻利维亚公民进入。自20日起暂停所有国际航班以及国内省际陆地运输，但食品运输不受影响。自3月18日起，工作时间减少为每日5个小时。这些措施有效期至3月31日。

　　此外，巴拿马、阿根廷、哥斯达黎加、乌拉圭、多米尼加、巴拉圭和古巴当日宣布的累计确诊病例数分别为86例、79例、50例、50例、21例、11例、6例。（执笔记者：徐烨、王瑛；参与记者；张国英、苏津、范小林、林朝晖、赵焱、郝云甫、高春雨、尹南、张笑然、宫若涵、周星竹、赵炎、倪瑞捷、吴昊）

(责编：于洋、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved