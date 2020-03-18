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综合消息：中东确诊病例近两万 已转为本地传播各国更严格防控

2020年03月18日16:37  来源：新华网
 

　　新华社开罗3月17日电 综合新华社驻中东地区记者报道：截至17日，中东地区新冠肺炎累计确诊病例接近两万例，其中伊朗超过1.6万例。世界卫生组织数据显示，中东地区的疫情已经转为以本地传播为主要传播方式，各国政府不断出台更严格的防控措施。

　　截至17日，伊朗累计确诊病例增至16169例，累计死亡988例。17日起，伊朗民众将在各大城市的城外区域接受发热和相关症状检测，出现症状者将被强制居家隔离，情况严重者将被送至医疗机构。伊朗政府已先后采取全国学校停课、缩短上班时间等防控措施。

　　卡塔尔是本地区除伊朗外确诊病例最多国家，截至16日晚累计确诊病例442例。卡塔尔政府17日宣布，关闭所有清真寺以加强防控疫情。此前卡塔尔已关闭电影院、剧场、体育场馆等场所，并禁止19个国家公民入境。

　　以色列17日宣布累计确诊病例增至337例。多个部门当天宣布了新的防控措施。卫生部说，除采购食品和药物，接受医疗保健和其他急需服务等活动，所有人应该待在家里。交通部宣布，公交车、火车和轻轨等公共交通将分时段运行。

　　埃及17日宣布累计确诊病例增至196例。埃及总理马德布利16日宣布，3月19日至31日将暂停所有进出埃及航班。

　　伊拉克17日宣布累计确诊病例增至154例。伊拉克政府宣布当地时间17日23时起在巴格达实施为期一周的宵禁，此前已采取的措施包括在全国范围取消聚集性活动、学校停课、禁止多国公民入境等。伊拉克省际间交通和人员流动也已全部暂停，各省省长被赋予实施宵禁的权力。

　　科威特17日宣布累计确诊病例增至130例，大部分为从伊朗撤回的科威特公民。科威特政府已采取严格防控措施，包括从13日起暂停所有进出商业航班，所有政府机构、公共部门停工两周等。

　　中东地区的沙特阿拉伯、阿联酋、巴林、黎巴嫩等国也采取了严格的防控措施，例如停飞、停课、停工、暂停清真寺等宗教场所聚集性活动等。约旦政府17日宣布，从18日起在全国范围内采取“封城”等一系列紧急措施应对疫情。叙利亚全国停课，公务机构限员办公，暂停所有聚集性的科研、文体、宗教等活动。（执笔记者：王昊；参与记者：陈霖、陈文仙、杨元勇、吴丹妮、张淼、王薇、涂一帆、苏小坡、陈斌杰、潘晓菁、黄灵、冀泽、李良勇、郑一晗、郑思远）

(责编：于洋、贾文婷)
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