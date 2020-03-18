人民网>>国际

综合消息：封城、宵禁、停业——多国继续升级新冠疫情防控措施

2020年03月18日16:36  来源：新华网
 

　　新华社北京3月18日电　综合新华社驻外记者报道：随着全球新冠肺炎疫情的发展，比利时、塞尔维亚、突尼斯、阿曼、新西兰等国近日接连出台“封城”、宵禁、关闭“非必需”公共场所等严厉措施，努力遏制疫情进一步蔓延。

　　截至17日，比利时累计确诊新冠肺炎病例1243例，死亡10例，治愈出院15例。比利时首相维尔梅斯当天宣布，从18日12时起全国范围内将实施“封城”，结束时间暂定为4月5日。根据全国安全委员会特别会议决定，除上下班，购买食品、药品、就医等特定情况外，全国民众必须待在家中；有条件的企业必须进行远程办公。此外，比利时边境不会关闭，但禁止出国旅行等“非必需”离境。

　　塞尔维亚截至17日累计确诊病例72例。继15日晚宣布进入国家紧急状态、关闭边境后，塞尔维亚总统武契奇17日宣布，全境18日起实行宵禁，持续时间为每晚20时至次日5时，其间除相关管理人员以及夜班倒班人员外，其余人须待在家中。另外，从18日10时起，居住在城市的65岁以上老人和家住偏远地区的70岁以上老人全天禁止外出。

　　丹麦截至17日累计确诊病例增至977例，其中死亡4例。丹麦首相梅特·弗雷泽里克森当天宣布，自18日上午10时起，禁止任何10人以上聚会，关闭餐馆、酒吧、美容美发、健身房等室内营业场所，但可继续提供外卖服务。禁令有效期至3月30日。

　　突尼斯截至17日累计确诊病例26例。突尼斯总统赛义德当晚宣布，将从18日开始实施宵禁，时间为18时至次日6时。此前，突尼斯总理法赫法赫16日宣布关闭陆路边境，取消除货运和撤侨外所有国际航班以及所有集会，推迟所有体育、文化大型活动。与此同时，突尼斯已采取学校停课、缩短餐厅营业时间等措施以防止疫情传播。

　　截至17日，阿曼累计确诊病例30例，其中12例患者病愈。自18日起，阿曼禁止外国人员入境，也不允许本国公民出境；暂时关闭所有清真寺、体育场馆、旅游景点、餐馆、公园等公共场所，取消所有会议等集体活动，关闭除经营食品、日常用品、药品外的所有商场、自由市场、零售店等商业场所。此前，阿曼已采取学校停课、禁止外国邮轮停靠等疫情防控措施。

　　德国政府17日制订医疗紧急预案，决定临时征用康复机构、酒店及展会场所等改造为临时医院，以增强医疗系统收治能力。根据预案，各医院应为长远打算，尽可能增加人力，例如对现有医护人员进行重症医疗培训、雇用高年级医学院学生以及退休医护人员。此外各医院还应增加重症室空气过滤装置。

　　澳大利亚新冠肺炎累计确诊病例18日达到454例。澳政府当天出台涉及人员聚集、国际旅行等方面的新举措和建议，包括18日起，不允许室内举行超过100人的“非必需”聚集活动；继续遵守16日起实施的取消500人以上“非必需”室外聚集活动的规定；将旅行禁令提高到最高的第四级，呼吁所有澳大利亚人近期不要出国；对老年人等易感群体加强保护，对养老院等场所实施更严格的探望和管理规定等。

　　新西兰截至18日全国累计确诊达20例。近日，新西兰政府连续采取一系列措施，防止新冠疫情进一步扩散，包括严格执行入境自我隔离措施并拟遣返个别违反规定者；对养老机构实施封闭管理；呼吁海外新西兰人尽快返新等。此外，政府推出121亿新西兰元（约合73亿美元）经济救助计划，以应对新冠肺炎疫情造成的经济影响。（参与记者：潘革平、石中玉、林晶、杨元勇、黄灵、田颖、郭磊、卢怀谦、岳东兴、白旭）

(责编：于洋、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved