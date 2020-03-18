综合消息：封城、宵禁、停业——多国继续升级新冠疫情防控措施

新华社北京3月18日电 综合新华社驻外记者报道：随着全球新冠肺炎疫情的发展，比利时、塞尔维亚、突尼斯、阿曼、新西兰等国近日接连出台“封城”、宵禁、关闭“非必需”公共场所等严厉措施，努力遏制疫情进一步蔓延。

截至17日，比利时累计确诊新冠肺炎病例1243例，死亡10例，治愈出院15例。比利时首相维尔梅斯当天宣布，从18日12时起全国范围内将实施“封城”，结束时间暂定为4月5日。根据全国安全委员会特别会议决定，除上下班，购买食品、药品、就医等特定情况外，全国民众必须待在家中；有条件的企业必须进行远程办公。此外，比利时边境不会关闭，但禁止出国旅行等“非必需”离境。

塞尔维亚截至17日累计确诊病例72例。继15日晚宣布进入国家紧急状态、关闭边境后，塞尔维亚总统武契奇17日宣布，全境18日起实行宵禁，持续时间为每晚20时至次日5时，其间除相关管理人员以及夜班倒班人员外，其余人须待在家中。另外，从18日10时起，居住在城市的65岁以上老人和家住偏远地区的70岁以上老人全天禁止外出。

丹麦截至17日累计确诊病例增至977例，其中死亡4例。丹麦首相梅特·弗雷泽里克森当天宣布，自18日上午10时起，禁止任何10人以上聚会，关闭餐馆、酒吧、美容美发、健身房等室内营业场所，但可继续提供外卖服务。禁令有效期至3月30日。

突尼斯截至17日累计确诊病例26例。突尼斯总统赛义德当晚宣布，将从18日开始实施宵禁，时间为18时至次日6时。此前，突尼斯总理法赫法赫16日宣布关闭陆路边境，取消除货运和撤侨外所有国际航班以及所有集会，推迟所有体育、文化大型活动。与此同时，突尼斯已采取学校停课、缩短餐厅营业时间等措施以防止疫情传播。

截至17日，阿曼累计确诊病例30例，其中12例患者病愈。自18日起，阿曼禁止外国人员入境，也不允许本国公民出境；暂时关闭所有清真寺、体育场馆、旅游景点、餐馆、公园等公共场所，取消所有会议等集体活动，关闭除经营食品、日常用品、药品外的所有商场、自由市场、零售店等商业场所。此前，阿曼已采取学校停课、禁止外国邮轮停靠等疫情防控措施。

德国政府17日制订医疗紧急预案，决定临时征用康复机构、酒店及展会场所等改造为临时医院，以增强医疗系统收治能力。根据预案，各医院应为长远打算，尽可能增加人力，例如对现有医护人员进行重症医疗培训、雇用高年级医学院学生以及退休医护人员。此外各医院还应增加重症室空气过滤装置。

澳大利亚新冠肺炎累计确诊病例18日达到454例。澳政府当天出台涉及人员聚集、国际旅行等方面的新举措和建议，包括18日起，不允许室内举行超过100人的“非必需”聚集活动；继续遵守16日起实施的取消500人以上“非必需”室外聚集活动的规定；将旅行禁令提高到最高的第四级，呼吁所有澳大利亚人近期不要出国；对老年人等易感群体加强保护，对养老院等场所实施更严格的探望和管理规定等。

新西兰截至18日全国累计确诊达20例。近日，新西兰政府连续采取一系列措施，防止新冠疫情进一步扩散，包括严格执行入境自我隔离措施并拟遣返个别违反规定者；对养老机构实施封闭管理；呼吁海外新西兰人尽快返新等。此外，政府推出121亿新西兰元（约合73亿美元）经济救助计划，以应对新冠肺炎疫情造成的经济影响。（参与记者：潘革平、石中玉、林晶、杨元勇、黄灵、田颖、郭磊、卢怀谦、岳东兴、白旭）

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