新华社巴黎3月17日电 通讯：法国“封城”首日抗疫记

新华社记者徐永春 严明 克洛迪娜

17日12时，随着法国各项疫情防范措施升级，全国进入抗击新冠肺炎疫情的“战争状态”。首都巴黎街道两侧，大多数店铺闭门歇业，咖啡馆只剩下寥寥几把空椅，往日车水马龙的环城大道车辆稀疏……以浪漫著称的“法式生活”，此刻全然改变。

法国总统马克龙16日晚发表电视讲话说，从17日中午起至少15天内，法国人应“最大限度”减少出行，外出集会、走亲访友、逛公园都将被禁止，除了购买生活必需品或者外出就医等特殊情况。

马克龙还决定，推迟原定22日举行的市镇选举第二轮投票，包括退休制度改革在内的所有改革也将暂停推行。疫情严重的阿尔萨斯地区将建立一所野战医院，法国军队将帮助转运重症患者。

最近一段时间，法国新冠肺炎病例数每3天几乎翻一倍，在疫情严重的阿尔萨斯和大巴黎地区，病例数增长更快，法国医疗系统几乎饱和。法国卫生总署署长萨洛蒙17日在新闻发布会上说，法国累计新冠肺炎确诊病例7730例，较前一日增加1097例。

马克龙虽然在讲话中避免使用“封城”一词，但包括法国卫生部长韦朗在内的许多官员承认，法国实际上已经进入“封城”阶段。马克龙讲话当天，法国各大城市火车站人流骤增。许人希望赶在“封城”之前离开城市。

43岁的巴黎某公司白领本杰明与妻子和两个孩子夹杂在脚步匆匆的人流中。

“我们仿佛身处1940年。”本杰明试图用幽默掩饰不安的情绪。“我们原定周三（18日）离开，后来提前到周二。随着传言四起，我们决定周一就动身，赶快前往位于法国西南部乡下的住所。”

居住在东北部城市斯特拉斯堡的阿兰选择搬到孚日省乡下的住所暂住。“这个时候，把自己关在斯特拉斯堡的公寓里没有任何意义。在乡下，至少我们可以在花园里吹风。”

阿兰说，妻子可以远程办公，自己向公司请了假，每天阅读和学习烹饪。“不知道‘封城’持续多久，只能耐心等待。”

17日上午，居住在大巴黎地区克里希市的居民若弗雷想赶在“封城”令实行之前，购买一些食品和卫生用品。在一家连锁超市门口，队伍已经排出了20余米，人们自觉地隔开一定距离，许多人戴上了口罩。超市里，经过连日的抢购，摆放意大利面、大米、面包和卫生纸的货架空空如也。

若弗雷无奈地说：“超市限流，每次只允许十人进入。不知道还能买到些什么，能囤点东西总比没有强。”

法国内政部规定，自17日12时起，居民外出必须证明其出行的必要性，如无法远程办公需前往工作地点、需出门采购食品和生活必需品等，违者将面临38欧元至135欧元的罚款。

法国在全国部署了超过10万名警察和宪兵，以确保限制出行的措施得到落实。法国内政部长卡斯塔内说：“我们的指令非常明确：待在家中！”

40岁的樊尚是瑞士日内瓦一家大银行的职员。他住在法国，每天需要开车穿过法瑞边境去日内瓦上班。他说，从17日上午开始，瑞士警察开始在边境巡逻，进入瑞士境内，需要出示身份证和就业合同。

“公司要求员工隔开一定距离办公，但在密闭的办公区域，这么多人如何避免接触？”樊尚说。“虽然政府提倡远程办公，但对于很多人来说，真正落实起来没那么简单。”

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