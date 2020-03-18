蒙古国立大学捐款助力中国抗击疫情

3月18日，蒙古国立大学校长图木尔巴特尔（左）向柴文睿大使转交该校全体职工向中方捐款。

人民网乌兰巴托3月18日电（记者霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿18日在此间会见蒙古国立大学校长图木尔巴特尔一行，双方就深化两国教育领域合作交换了意见。驻蒙使馆文化参赞陈霜，蒙古国立大学副校长奥其尔呼雅格、洛岱拉布索等在座。图木尔巴特尔向柴大使转交了该校全体职工对中方抗击的捐款。

柴文睿说，中蒙两国是山水相连的友好邻邦。中方高度重视中蒙关系，积极践行习近平主席提出的亲诚惠容外交理念，不断丰富中蒙全面战略伙伴关系的内涵。他感谢蒙方为支持中方抗击新冠肺炎所作出的善举，并表示，当前中方在国内疫情控制方面取得了阶段性成果，下一步将继续做好疫情防控工作，在全球疫情出现扩大的形势下，中方将继续加强国际防疫合作。

柴文睿表示，蒙古国立大学作为蒙具有悠久历史的著名高校，多年来为加强中蒙两国文化交流、增进友好关系做出了积极贡献，驻蒙使馆愿继续同贵校间的友好合作关系，推动两国人文领域交流与合作，培养出更多中蒙两国友好关系及蒙古国家社会建设所需栋梁之才，不断推进两国友好向前发展。

图木尔巴特尔高度评价了中国在此次抗击疫情方面快速反应和高效作风，为世界各国抗击疫情树立了榜样，值得各国学习。他说，多年来蒙古国立大学同中国驻蒙使馆保持着良好合作关系，并对驻蒙使馆对学校常年来的支持与帮助表示感谢。校方高度重视发展同中方在人文领域的交流与合作，今后愿继续加强同中国驻蒙使馆的合作、深化同内地有关高校的交流，进一步促进两国人文领域合作关系不断发展。

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