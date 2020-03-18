新华社德黑兰3月18日电 综述：伊朗克服制裁影响积极应对新冠疫情挑战

新华社记者陈霖

伊朗暴发新冠疫情以来，美国的长期制裁导致其遭遇经济资源被消耗、医疗物资严重不足等困难。但在国际社会帮助下，伊朗积极开展防控工作。伊朗总统鲁哈尼日前表示，伊朗很有希望战胜疫情。

鲁哈尼说，美国的制裁给伊朗造成了2000亿美元的损失，是伊朗抗击疫情的主要阻碍。近日，鲁哈尼、伊朗议长拉里贾尼、外长扎里夫先后致信多国政要，呼吁各国无视美国制裁。

伊朗外交部发言人穆萨维17日说，伊朗发生疫情后，美国尽管宣布在医疗药物等方面进行豁免，但实际上仍在制造障碍，同时，美国阻止伊朗在其他国家的金融资源进入瑞士建立的针对伊朗的人道主义贸易机制。

在美国制裁下，三分之一的药物原材料依靠进口的伊朗难以保障药品自主生产，伊朗拥有的可用于治疗新冠肺炎重症患者的大型医疗设备也数量稀少，且大部分比较老旧，直接导致重症患者的死亡率较高。

德黑兰大学教授马兰迪认为，美国的制裁伤害了伊朗全体人民的福祉，这是用伊朗民众的生命为美国的政治目的买单。

清华大学学者刘岚雨认为，美国一方面希望借此次疫情迫使伊朗公开向美国求助，从而为一些政客竞选美国总统造势；另一方面，美国希望借此次疫情挑拨伊朗民众和政府之间的关系，诱使民众质疑政府管理能力，从而引发伊朗社会动荡。

分析人士认为，美国借疫情施压伊朗的政治企图恐难得逞。

疫情发生后，科威特、卡塔尔等国家向伊朗捐赠了包括试剂盒在内的大量医疗物资，在疫情初期为伊朗赢得了宝贵的反应时间。在中国赴伊朗专家组的帮助下，伊朗根据自己的国情，建立了一套群防群控体系，同时还修建了伊朗版的方舱医院，用来应对未来短期内病患激增，医疗资源不足的问题。

如今，伊朗全国上下对新冠肺炎病毒已有更深的认识，采取了严格的防疫措施，治疗经验和手段也在不断丰富，死亡率比初期有明显下降。

马兰迪说，伊朗同时还在大力发展国内工业，以弥补自身的脆弱性，已经取得了很大成功。疫情暴发至今，伊朗的口罩和消毒剂等部分卫生物资的产能已增长6至7倍。

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