我们是外国人，但绝不是外人！

一条名为“南京抗疫现场”的纪录短片登上了日本雅虎首页；一名来自尼日利亚的留学生连续多日在小区门口值守，参与抗疫志愿服务；一个韩国的商会给南京写了一封针对新冠肺炎疫情防控的感谢信……

在南京，有许许多多的外籍友人主动参与到疫情防控，用实际行动传递着对中国战“疫”的支持，演绎着一个个患难见真情的故事。

3月16日，江苏省委常委、南京市委书记、市委应对疫情工作领导小组组长张敬华会见积极参与南京抗疫工作的外籍友人代表。南京日报融媒体记者 崔晓 摄

3月16日上午，江苏省委常委、南京市委书记、市委应对疫情工作领导小组组长张敬华会见积极参与南京抗疫工作的外籍友人代表。随后，外籍友人们还一起游览南京明城墙、玄武湖，赏花踏青，尽享南京春色。

守望相助，与南京人携手抗击疫情

“我们经历了一起非常严重的疫情，今天来到玄武湖，重新回归社会、享受美好春天，我的心情特别激动。”玄武湖边，来自南京理工大学的尼日利亚留学生、国际志愿者欧莱德说着一口流利的中文。

欧莱德。南京日报融媒体记者 崔晓 摄

欧莱德在南京读书3年多，南京早已成为他的第二故乡。疫情发生后，他被南京朋友的关怀所温暖，被中国人民众志成城的凝聚力所感动，他也希望自己能为中国人民做点事，所以他联系社区，希望参与小区门口的执勤，参与抗疫志愿服务。

此后，在栖霞区杜鹃园小区，居民就能看到一个小伙子，戴口罩、穿红马甲、持测温枪，对进出居民检查测温。“南京是我的第二个家，我应该为这里的家人做点事。”欧莱德说。

和欧莱德一样，疫情发生后，许多在南京工作生活的外籍友人身体力行参与到抗疫当中。

李卡。南京日报融媒体记者 崔晓 摄

李卡是来自巴基斯坦的南京航空航天大学国际贸易专业硕士研究生。疫情刚开始时，李卡在巴基斯坦的家人非常担心他，打电话让他回国。“我在南京已经生活了6年，这里就是我的家，家正在经历劫难，我怎能离开？”李卡说，他想留下来与所有人一起面对。

李卡是南京外籍志愿者团队FCTA（“From Compassion to Action”的首字母缩写，译为“用行动代替同情”）的创始人，FCTA现有500余名志愿者。

疫情期间，李卡组织团队里多位志愿者前往疫情防控点支援，协助社区完成体温测量、人员登记、翻译等工作。李卡还积极利用海外社交媒体传播中国战“疫”实况，让网友正确认识疫情，正确看待中国所做出的努力和牺牲。

2月27日晚，李卡在Facebook举办了一场网络研讨会，讲述他在南京的所见所闻，驳斥海外社交媒体上关于中国的虚假新闻，并向家乡人民介绍了高效的南京防疫经验。

贺福。南京日报融媒体记者 崔晓 摄

来自英国的“南京女婿”贺福，有30多年的媒体工作经验，他人生的一大半时间都在中国度过。在这场战“疫”中，贺福也选择与南京人守望相助。

贺福运营着多个外文网站和公众号，他用外国人习惯的表述方式，讲述南京和南京人的故事。

疫情期间，贺福协助翻译、撰写、发布防疫通告和防控知识近百篇，在南京人网站和外籍人士微信群发布，帮助在宁外籍人士一起抗击疫情。

他翻译的中央电视台“新型冠状病毒肺炎防护措施线路图”英语版，在海外网站和社交媒体受到广泛关注。他创作的英文加油口号“We will win together”，成为网红公益广告。

贺福说：“作为在南京的外国人，我们和其他人没有什么不同，都是这个城市的一分子。我们虽然是外国人，但并不是外人！”

患难见真情，向世界讲好南京战“疫”故事

疫情来势汹汹，也让我们感受到真正的“患难见真情”。在这期间，一些外籍友人通过网络向世界讲述了南京全力抗击疫情的故事。

竹内亮。南京日报融媒体记者 崔晓 摄

前不久，日本导演竹内亮在南京街头拍摄的抗“疫”纪录短片登上了日本雅虎首页。短片里，从商场到公共交通，从日常生活到单位复工，这段十分钟的纪录片记录了南京在防疫期间的各项严格措施。视频一经推出就在日本获得了巨大反响，成为日本各大电视台争相播出并一一进行详解的防疫教材。

竹内亮也是“南京女婿”，他们夫妻俩从日本回到南京定居已经5年多。目前他们共同经营一家自媒体公司。

竹内亮2月中旬从日本回到南京家中。回来后，立刻被要求居家隔离两星期。虽然一家六口都配合了隔离，但当时的他并不理解。“如今看来，严格的隔离措施是对自己和他人的保护和尊重，我最惊讶的是街道工作人员和保安都帮我们去买菜，然后把买的菜放在我们家的门口，非常感谢他们。”竹内亮表示，在这场疫情中，他也感受到南京人民团结大爱的精神。对政府防控疫情的严格举措，他们无条件地配合支持，没有看到一个人出来反对，这非常了不起。

朴行皓。南京日报融媒体记者 崔晓 摄

南京乐金熊猫电器有限公司副总经理朴行皓已在南京生活18年，今年是他最近10年第一次没有回韩国过春节。“我留在南京，是因为我对南京政府部门有信心，同时也是为了准备企业复工。”朴行皓说。

朴行皓还和同事一起，专门在住了14年的小区拍了一段小视频。“这是小区入口，每一辆车都要检查，量体温；我每天都戴口罩和手套……”视频里，朴行皓详细地介绍小区各种防控措施。让他没想到的是，这段视频在网上迅速火了，不少同事都给他发来视频链接，给他点赞。

韩国的疫情爆发后，企业生产也受到了影响。朴行皓说：“不少同行打来电话，问我中国的情况。我把园区的模式告诉了老家的朋友，这是一个非常高效的体系，希望能帮到他们。

做好保障，让生活在这里的外籍友人安心放心

南京城同样在全力以赴保障着这些外国朋友的安全与健康。

南京设计制作了中英双语疫情防控宣传海报，在国际化社区、街区、园区和重点高校广泛张贴，编印了《疫情防控工作常用英语手册》。为了帮助外资企业尽快复工复产，南京市制作了英语音频版复工防疫小贴士。

南京市外办开通了24小时值班电话，外国朋友有困难和疑问，可以随时拨打进行咨询；还聘请了南京大学心理医学中心专家提供远程心理辅导服务，开通心理支持热线，解答问题，回应关切。

每天，在南京的外国朋友们可以通过在宁涉外商协会微信群、外籍人士微信群、国际化社区管家微信等渠道及时了解到“南京外事”官方平台发布的涉外疫情防控资讯。

隔绝病毒，不隔绝爱

“加油南京，加油中国！”南京邮电大学来自加蓬、摩洛哥、哈萨克斯坦、伊朗等国的在宁留学生，用这样特别的方式，大声说出他们的祈祷和祝愿。

南京韩商会特地给南京写了一封感谢信，信中说：“在全世界都处于防控新冠肺炎疫情的非常时期，南京市政府为防止疫情扩散采取了许多及时、有效的举措，对此南京韩商会十分认可并深表感谢。为此，我们代表全体韩籍人士，向南京市领导表达最诚挚的谢意！南京韩商会正与企业和侨民们一起，为早日克服疫情困难，尽快达成贸易活动正常化的目标而不懈努力着。”

(责编：崔越、贾文婷)