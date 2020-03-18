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杜兰特等4名篮网球员感染新冠肺炎 球星“优先检测”引发争议

2020年03月18日13:34  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿3月17日电（记者王集旻）当地媒体17日报道，NBA布鲁克林篮网队球星杜兰特以及该队其余三名球员感染新冠肺炎，目前全联盟已知感染病毒的球员已经达到七人，不过球星们能享受“优先检测”也引发了争议。

　　篮网队17日宣布队内有四位球员感染新冠肺炎病毒，但是没有公布名单，不过杜兰特本人向媒体证实，自己就是其中之一。“每个人都务必小心，照顾好自己。一旦有问题，必须隔离治疗，我们现在就在经历这一切。”杜兰特对当地媒体说。

　　篮网表示，这四人当中有一人出现新冠肺炎症状，其余三人则没有症状，这四位球员都已经被隔离，并在队医指导下进行康复。“队员和球队工作人员的健康是球队的头等大事，我们现在竭尽全力帮助这些被感染的球员进行身体恢复，确保他们平安无事。”篮网在当天发表的声明中说。

　　因新冠肺炎病例不断增加，篮网所在的纽约市早已进入紧急状态，球星可以接受检测，但普通人却很难获得检测的机会，篮网队队员的“特权”也让纽约市市长白思豪有些不满。他在社交媒体上“发炮”说：“我们希望他们早日康复，我非常尊重他们，但是我还是忍不住想说，那么多危重病人都轮不上的病毒检测，怎么一整支NBA球队这么容易就获得了呢？检测不应该服务于有钱人，而应该服务于那些真正需要的病人。”

　　效力于犹他爵士队的法国中锋戈贝尔是NBA球员中第一例被检测出患有新冠肺炎的病例，戈贝尔确诊后NBA立即宣布赛季“停摆”，随后戈贝尔的爵士队友米切尔、底特律活塞队前锋伍德也宣布中招。到目前为止共有七名NBA球员被感染。

　　NBA“停摆”前后，篮网队正在加州进行客场之旅，首个“停摆”日中就有篮网队和金州勇士队的比赛，虽然比赛最终没有进行，但勇士主帅科尔对此还是感到一丝担忧。他说：“我有点担心，我希望比赛前的那个晚上，球员们没有约好一起出去见面吃饭。我真的不清楚他们之间到底见面了没有。”

　　篮网表示，俱乐部已经通知了所有密切接触者，包括近期和篮网对阵的球队。此前活塞队和爵士就是交手对手，不排除球员之间相互传染的可能性。

(责编：于洋、贾文婷)
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