英国政府承诺为企业提供3300亿英镑贷款应对疫情影响

新华社伦敦3月17日电（记者杨海若 张家伟）英国财政大臣里希·苏纳克17日宣布，为应对新冠肺炎疫情，英国政府将为企业提供3300亿英镑（1英镑约合1.2美元）的政府贷款。

在唐宁街10号首相府举行的应对疫情例行发布会上，苏纳克说，新冠肺炎疫情不仅是突发的公共卫生事件，也是突发的经济事件，英国政府将为英国企业和个人提供帮助以渡过难关。英国政府还将视疫情发展情况提供进一步财政支持。

根据此次财政支持方案，英国央行将为大型企业提供低成本、更易获得的商业票据，确保其资金流动；为中小型企业提供总额500万英镑贷款，前6个月免息。

苏纳克说，对于零售、餐饮、娱乐等受疫情影响严重的行业，英国政府将免除企业12个月的营业税，并为每家企业提供25000英镑现金支持。对于英国70万家规模最小的企业，英国政府将为每家企业提供10000英镑现金支持。

此外，对于受到疫情影响而陷入困境的个人，抵押贷款机构将提供至少3个月的“抵押贷款假期”，贷款人可推迟偿还贷款。

此前，为应对疫情对经济的冲击，英国央行11日宣布紧急降息，英国财政部在随后公布的预算案中也提出300亿英镑的经济刺激方案。

根据英国官方发布的数据，17日英国新冠肺炎确诊病例达1950例，比前一天增加407例。

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