海外疫情简报：意西再激增 欧盟限入境

新华社北京3月18日电 17日海外疫情简报：

海外数据

世界卫生组织：中国以外新冠肺炎确诊病例新增11487例，累计确诊达97996例（截至北京时间17日17时）。

约翰斯·霍普金斯大学：美国累计确诊6233例（截至北京时间18日7时）。

意大利：新增确诊3526例，累计确诊31506例（截至当地时间17日18时）。

西班牙：新增确诊1987例，累计确诊11178例。

法国：新增确诊1097例，累计确诊7730例。

伊朗：新增确诊1178例，累计确诊16169例（截至当地时间17日中午）。

新闻事件

欧盟及其成员国领导人17日召开视频峰会，同意采取对欧盟以外人员入境实施旅行限制等多项措施。

日本奥委会副主席、日本足协主席田岛幸三确诊感染新冠肺炎。

美职篮布鲁克林篮网队宣布，4名队员确诊感染新冠肺炎。据美联社报道，球星杜兰特对媒体承认自己是其中之一。

西班牙马德里自治区从18日开始，将部分不能在家隔离的轻症患者转移至指定酒店隔离。

韩国将从19日零时起对入境韩国的全体本国及外国旅客实施特别入境程序，加强检疫力度，降低输入性病例风险。

乌克兰政府17日颁布了限制人员流动和关闭公共场所的政令。

泰国17日推迟4月13日至15日的宋干节（泼水节）假期，临时关闭部分人员密集场所。

世卫组织日内瓦总部有两名员工确诊感染新冠肺炎。

欧洲足联17日宣布，原定于2020年举行的欧洲足球锦标赛将推迟一年。

(责编：于洋、贾文婷)