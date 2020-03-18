与世界同呼吸共命运，中国携手战“疫”行动暖人心

人民网北京3月17日电 “中国和意大利是团结互助的感人范例。疫情是我们共同的敌人，我们需要团结起来，互相支持，并肩战斗。”3月16日，世卫组织总干事谭德赛在推特上写道。随着新冠肺炎疫情在全球多地持续蔓延，世卫组织多番呼吁加强国际合作，共同应对疫情挑战。

作为负责任大国，中国一直在积极推动全球合作，共同抗击疫情，维护地区和全球的公共卫生安全。韩国、日本、伊朗、伊拉克、西班牙、塞尔维亚……除了意大利，团结互助携手战“疫”的感人画面正在多国上演。

回报恩情，温暖人心

“没有一个欧盟国家响应呼吁，只有中国回应了。”3月10日，意大利驻欧盟大使毛里齐奥·马萨里在美国政治新闻网站Politico欧洲版上发文表示。自暴发新冠肺炎疫情以来，意大利国内形势十分严峻，成为欧洲最严重疫区。然而面对意大利的求助，欧盟各国均沉默以对，只有中国伸出援手。

中国不仅捐赠了防护物资同时还派出一批医疗团队分享经验，支援意大利抗击疫情。根据意大利疫情形势，中国专家组同意大利卫生部、红十字会、高等卫生研究院及罗马国家传染病医院就病患救治、药物使用、院感控制分享经验，同意大利工作人员就提高公众、医护人员防护意识，明确医疗机构防护层级交换意见。刚开展工作短短几天就受到了意大利各界的热烈欢迎和高度肯定。

“感谢来自中国的专家组。你们是第一批抵达意大利的国际援助者。”意大利红十字会主席罗卡表示，“中国专家组表现出的慷慨令人感动。”

意大利外交部长路易吉·迪马约在接受意大利国家电视台的采访时介绍了中国对意大利的援助，他深表感谢：“困难时期，我们彼此互助。”

在意大利罗马A线地铁站附近的小区里，响起了中国国歌《义勇军进行曲》，并有意大利人高喊：“Grazie Cina！（感谢中国）！”中国驻意大利使馆的官方脸书主页也被Grazie刷屏。

一个来自那不勒斯的18岁女孩设计了下图，她说：“感谢所有医生护士和从中国来的人，希望每一个一线人员都能平安回来。”

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中国人讲究滴水之恩，当涌泉相报。面对意大利求援，中国挺身而出不仅出于作为大国的责任，更是因为“投我以木桃，报之以琼瑶”。

1988年，意大利政府就无偿捐助四川，建立了最大型的急救中心。三十年来，这个急救中心发挥了巨大作用。2008年汶川大地震时，意大利派出了14名急救专家驻扎在四川绵阳的重灾区，挽救了许多人的生命。

疫情之下，守望相助、同舟共济被赋予了更深刻内涵。中日重演“山川异域，风月同天”的交往佳话、中韩阐释“道不远人、人无异国”的深情厚谊、中伊展现“亚当子孙皆兄弟，兄弟犹如手足亲”的真诚感情……这一幕幕暖心时刻终将被时代铭记。

中国担当，感动人心

当地时间3月15日，塞尔维亚总统武契奇在演讲中正式表态，向中国发出紧急求助，希望能得到中国技术与物资方面的援助。他强调：“困难来临之时，我们不能寄希望于欧盟，唯一会向塞尔维亚伸出援助之手的只有中国。”

对此，外交部发言人耿爽在17日的例行记者会上表示，中方将坚定地同塞尔维亚人民站在一起，并肩作战。中方愿向塞方提供口罩、防护服、呼吸机等紧急物资援助，派遣医疗专家组赴塞，及时向塞方分享疫情防控和诊疗方面的经验。

中方援助塞尔维亚物资运抵当地机场。

据了解，首批中方援助物资已到达。塞尔维亚政府16日宣布，在中国驻塞尔维亚使馆和塞尔维亚政府的协调配合下，由中国捐赠的新型冠状病毒核酸检测试剂盒抵达欧洲，随后搭乘塞政府专机，于当地时间15日晚运抵贝尔格莱德。

3月17日，塞尔维亚总统武契奇和总理布尔纳比奇分别通过媒体向中国表示感谢，强调这是塞尔维亚收到的第一批来自国外的疫情防控物资援助。

无独有偶，3月15日，西班牙、菲律宾外长打来电话，向中国寻求技术及物资援助。

西班牙外长冈萨雷斯表示，西班牙面临医疗物资短缺等困难。希望中方能向西班牙提供医疗物资支持，愿同中方举行两国医疗专家视频会议，学习中方抗“疫”经验。

菲律宾外长洛钦表示，当前菲律宾处在抗击疫情的艰难时刻，正面临医疗物资和设施短缺困难，希望中方伸出援手，并积极考虑向菲律宾派遣医疗专家。菲方深知，中国是一个在自己走向繁荣的同时，也愿意帮助邻国走向繁荣的大国。

对此，中国都给予了积极回应。在社交媒体上，西班牙网友纷纷到中国驻西班牙使馆官方推特下留言表达感谢。

@Mazarius: 咱们得记住是谁向意大利和西班牙伸出了援手。不是欧盟，是中国。非常感谢。

@Guason: 这样我们才能互相帮助，而不是互相孤立。我们要团结起来、不分国界才能对抗疾病。加油西班牙。加油欧洲。中国好样的！

@Fernando Martin: 感谢中国的支持。这是我们历史上最关键的时刻之一，无疑是三代人以来最糟糕的时刻。在这个世界上演悲剧、西班牙情况严峻的时候，中国派遣医务人员和专家组将会拯救很多生命！谢谢！

@Julián Jiménez: 非常感谢！与此同时我们的“盟友”（更确切地说，是西班牙政府选的盟友）将我们置于窘境，甚至连欧盟都拒绝了我们的求救，中国表现得像是朋友。

@Juan Luis Chulilla: 再说一次谢谢。在这个艰难时刻，在这场威胁我们生命的史无前例的危机面前，中国站了出来。我们西班牙人不会忘记。

疫情无国界，人间有真情。面对困难和疫情，中国与国际社会同舟共济、共克时艰，展现了大国担当，这是构建人类命运共同体的真实写照。

分享经验，鼓舞人心

中国同欧盟成立应对新冠肺炎疫情联合专家组；中韩成立应对新冠肺炎疫情联防联控合作机制；中国与10个太平洋岛国通过视频会议分享抗疫信息、交流防控经验；中国向世卫组织捐款2000万美元；在中国专家建议下，伊朗政府根据中国经验建立方舱医院……

“人类是一个命运共同体。战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。”疫情暴发以来，中国始终秉承合作姿态，共享防控信息和做法，参与药物、疫苗研发等国际合作，成为推动国际合作抗击疫情方面的主导力量。

世界卫生组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德此表示，中国所采取的疫情防控措施为世界树立了标准，有了中国的经验，其他国家不必“从零开始”。

新加坡国立大学东亚研究所教授郑永年表示，面对重大公共卫生事件，世界各国需要自上而下和自下而上相结合的全方位合作。中国在各方面为全世界积累了很多宝贵经验。

《今日美国》网站报道称，在全球新冠肺炎疫情告急的当下，中国在战“疫”过程中积累的许多经验值得各国借鉴。

韩媒《亚细亚经济》报道称，中国从新冠肺炎扩散的危险中缓过劲来，与世界共享防疫经验，积极援助陷入困境的世界各国，提升了中国对世界防疫的贡献度。

智利卫生部长海梅·马纳利奇表示，中国政府的疫情防控举措及时有力，成效显著。“中国经验为各国战胜疫情带来信心。”

信心比金子还珍贵。面对新冠病毒这个人类共同的敌人，联合国秘书长古特雷斯呼吁全球各国团结一致，向新冠病毒宣战。世界各国是休戚与共的命运共同体，只要各国携手并肩，齐心协力，科学应对，终将打赢全球战“疫”保卫战。（刘叶婷、徐祥丽、刘以爽、周雨、申玉环、袁蒙、何卓彦、赵瞳、实习生朱琳）

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