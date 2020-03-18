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希腊难民营再起火　人道状况引担忧

2020年03月18日09:39  来源：新华网
 

　　希腊规模最大的难民收容中心“莫里亚营地”16日再次发生火灾，一名6岁女童命送火场。这座营地所在岛屿上周确诊首例新冠肺炎病例，加深人们对难民营人道主义状况的担忧。

　　消防官员埃万耶洛斯·瓦西告诉希腊广播和电视组织，莫里亚营地内一座集装箱16日下午起火，一个小时后被扑灭，一名女童遇难，两处临时搭建的住所化为灰烬。瓦西说，火灾应该是场意外，而非纵火。

　　当地媒体报道，由于当天刮大风，加之营地内简易住所挨得很近，火势一度迅速蔓延，消防人员花大力气控制火势。

　　在莫里亚营地栖身的阿富汗难民阿齐兹告诉英国《卫报》，他家人住的集装箱靠近起火位置，他赶忙去找家人，“看到火焰冲天，许多人惊呆了，有人在哭，大家都收拾东西，赶紧逃离”。

　　从事人道救援的非政府组织官员斯蒂芬·奥伯赖特说，莫里亚营地这起火灾距上一起只有5个月，而两个月前另一座难民营刚发生过火灾，“这些事件再次向我们表明，生活在不安全且人满为患的难民营里，无论是身体还是心理，需要承受巨大压力”。

　　奥伯赖特指责封锁政策是这些悲惨事件的“罪魁祸首”，要求希腊政府和欧洲联盟为此负责，从莫里亚转移难民。

　　2015年难民潮高峰之际，非洲和中东战乱地区难民经由希腊、意大利等“门户国家”大量涌入欧洲。欧盟与土耳其2016年3月达成应对难民潮的协议，抵达希腊的难民数量随后显著减少，但由于巴尔干地区一些国家关闭边境，数以万计难民长期滞留希腊。2019年夏季以来，抵达希腊的难民数量再度激增。

　　现阶段，将近4万名难民和非法移民滞留在希腊莱斯沃斯岛、希俄斯岛、萨摩斯岛、莱罗斯岛和科斯岛，比一年前明显增加。为缓解这些岛屿的收容压力，希腊政府分批次把难民从岛上转送到希腊本土。

　　联合国难民署资料显示，莫里亚营地是希腊规模最大的难民营。营地由大量简易帐篷和集装箱构成，设计收容能力3000人，但眼下滞留近2万名难民和非法移民，严重超过负荷。

　　莫里亚营地所在的莱斯沃斯岛上周确诊该地首例新冠肺炎病例，患者是一名本地女子。不少人担心卫生状况恶劣的难民营在疫情防控方面力不从心，呼吁政府投入更多资源。

　　曾经视察过这座难民营的欧洲议会议员埃里克·马夸特认为，应该马上疏散难民营，“等待莱斯沃斯岛上难民的会是灾难，任何现在不行动的人，都将是合谋者”。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：于洋、贾文婷)
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