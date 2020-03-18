全球航空业受新冠疫情冲击

全球多家航空运营商16日宣布削减航班及裁员决定，呼吁政府施以紧急援助。

媒体报道，多个国家因新冠肺炎疫情出台旅行限制措施，冲击全球航空业。

上周末以来，西班牙实施为期15天的“封城”举措、美国将旅行限制扩展至英国和爱尔兰、澳大利亚和新西兰要求所有入境人员必须自我隔离……路透社报道，包括上述举措在内的政策使得全球航空业前景更为黯淡。

芬兰航空公司董事长托皮·曼纳16日说，芬航今后3周将取消大约90%的航班，“新冠病毒是航空业迄今为止遭遇的最大危机”。

美国三大航空运营商之一的联合航空公司预计3月收入同比将减少15亿美元。这一企业在15日发送给员工的备忘录中说，即使大幅削减航班，夏季航班客机上乘客仍可能寥寥无几。

联合航空公司说，4月和5月将削减50%航班，公司高级管理人员同时期的工资也将削减50%。首席执行官奥斯卡·穆尼奥斯在备忘录中说：“这场危机正在迅速蔓延。”

由于决定取消今后几周大部分航班，国际航空集团、英国易捷航空公司和法航—荷航集团的股票价格16日大跌。截至格林尼治时间10时14分，上述三家企业股价跌幅分别为21.3%、16.9%和16.8%。

国际航空集团是英国航空公司、西班牙航空公司和西班牙布埃林航空公司的母公司。这一集团在一份声明中说，4月至5月将削减至少75%的航班；集团首席执行官威利·沃尔什推迟退休，以便继任者路易斯·加列戈斯在危机期间继续执掌西班牙航空公司。

除削减航班，国际航空集团同时采取的措施包括减少雇员工作时间和暂停履行雇佣合同。

作为新西兰国有经济支柱企业之一，新西兰航空公司16日宣布削减85%远程航线并大幅裁员。

全球三家主要航空联盟世界大同航空联盟、天合联盟和星空联盟16日罕见发布联合声明，向政府求援，帮助这一行业应对“史无前例的挑战”。

法航—荷航集团16日说，今后几周将削减大约90%航班，停运旗下所有空中客车380和波音747大型客机，同时向法国和德国政府寻求紧急援助。

航空咨询企业CAPA在一份最新报告中说，如果没有政府支持，多家航空运营商将在6月底前破产。

美国伯恩斯坦研究公司分析师丹尼尔·洛斯卡告诉媒体记者，由于预订逐渐减少，航空运营商“正在烧钱，没有办法阻止”，当前重点是为企业提供“紧急流动资金支持”和“允许短期裁员或减少工作时间以保障现金流”。

另外，受疫情影响，多家航空运营商为削减开支推迟接收新客机，空客和波音这两家客机制造巨头面临压力，飞机零部件制造企业同样面临销售量下滑前景。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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