国际奥委会：各方健康是首要关切，当前无需草率决定

新华社北京3月17日电（记者姬烨 丁文娴）在足球欧锦赛和美洲杯相继宣布推迟一年之后，国际奥委会也于17日发布公告，表示新冠肺炎疫情正给2020年东京奥运会带来冲击，形势每天都在变化，各方健康是他们的首要关切。国际奥委会依旧全力支持东京奥运会，在距离开幕还有四个多月之际，不必草率做出任何决定，此时此刻，任何猜测都会适得其反。

国际奥委会从17日开始陆续与国际单项体育联合会、国家（地区）奥委会、运动员代表和国际残奥委会等利益相关方召开电话会。国际奥委会执委会与各方一同制定的这份公告，确定了接下来奥运筹办和备战的一系列原则。国际奥委会号召各方尽一切努力遏制病毒传播。

国际奥委会表示，得益于风险管控政策和保险，最终能否如期举办的决定将不取决于经济利益。无论如何，国际奥委会将能够继续运作并完成组织奥运会的任务。

早在今年2月中旬，一支联合特遣队就已成立，成员来自国际奥委会、东京奥组委、日本和东京政府以及世界卫生组织。国际奥委会将全天候关注疫情进展，遵循该特遣队的指导和建议。

国际奥委会鼓励全体运动员继续尽最大努力备战奥运。针对奥运资格赛因疫情推迟或取消的问题，国际奥委会介绍说，目前东京奥运会57%的运动员已经获得入场券，余下的43%，国际奥委会将与国际单项体育联合会一道做出任何必要的改变。国际奥委会将于今年4月初发布各项目奥运资格赛体系的变更说明。

在东京奥运会的筹办方面，国际奥委会及其协调委员会，将与东京奥组委和各利益相关方紧密合作。受疫情影响，火炬传递、测试赛等奥运筹办工作进行了相应调整。协调委员会接下来的考察依旧按计划时间进行，但实地考察将会减少，而线上联系将会增加。

国际奥委会主席巴赫表示：“在2020年东京奥运会的筹办过程中，各方的健康是我们的首要关切，诸多措施正在维护运动员、教练员和支持团队的安全和利益。我们是奥林匹克大家庭，无论顺境还是逆境，我们都彼此支持。”

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(责编：于洋、贾文婷)