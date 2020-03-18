津巴布韦宣布新冠肺炎疫情为“国家灾害”

新华社哈拉雷3月17日电（记者张玉亮）津巴布韦总统姆南加古瓦17日宣布新冠肺炎疫情为津“国家灾害”，同时宣布出台“国家应对计划”，以阻止疫情在津巴布韦传播。

姆南加古瓦在总统府召开的记者会上表示，尽管津巴布韦目前还没有新冠肺炎确诊病例，但考虑到南非等周边国家疫情日趋严重，为遏制疫情传播，保护民众健康，决定宣布津巴布韦进入“国家灾害”状态，并出台相关应对措施。

根据“国家应对计划”，原定于4月中下旬举行的津巴布韦独立40周年庆典和津巴布韦国际贸易展将推迟，相关活动预算将用于应对新冠肺炎疫情。未来60天内，其他公共活动也将被推迟或取消，同时禁止举行100人以上的集会。

姆南加古瓦说，津巴布韦不会发布旅行禁令禁止外国公民入境，但建议疫情高风险国家和地区的人员推迟赴津，来自这些地区的人员入境后须自行隔离14天。津巴布韦的大多数口岸将保持开放，但将加强对入境人员的检测，同时建议津巴布韦人减少非必要的国际旅行。

他还表示，津巴布韦诊断和治疗新冠肺炎的定点医疗机构已处于高度戒备状态，相关设施较为完备，随时可以投入诊疗工作。卫生部门将视疫情发展决定是否增加定点医疗机构。

截至17日20时，津巴布韦尚未报告新冠肺炎确诊病例。但近日一名曾在该国著名景点维多利亚瀑布旅游的英国人回国后被确诊感染新冠肺炎，引发部分津巴布韦民众的担忧。

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