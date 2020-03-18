印尼政府将全面暂停所有外国公民免签入境服务

人民网雅加达3月17日电（记者徐伟）印尼外长蕾特诺17日召开新闻发布会，宣布了印尼政府针对有关人员出入印尼的补充规定。为应对新冠肺炎疫情，印尼政府决定对所有其他国家的外国公民全面暂停免签、落地签服务，以及暂时取消外交或公务护照免签待遇，为期1个月。该规定是新冠肺炎疫情在印尼蔓延后，印尼政府出台的有关出入境政策调整的部分举措。

蕾特诺表示，印尼政府持续关注世界卫生组织关于新冠肺炎疫情扩散情况的报告。鉴于越来越多国家爆发新冠肺炎疫情，印尼政府强烈敦促印尼公民除紧急事项外，尽量避免出国旅行。对于在外旅行的印尼公民，应尽快返回印尼。

蕾特诺呼吁，所有计划访问印尼的外国公民应事先根据访问目的向印尼驻所在国使领馆提出签证申请。申请签证时，必须附有所在国家卫生机构颁发的健康证明。所有外国公民在入境印尼时，必须填写并向入境口岸办公室提交健康声明卡。

蕾特诺还表示，印尼政府禁止在过去14天内到访过伊朗、意大利、梵蒂冈、西班牙、法国、德国、瑞士和英国的人士入境印尼或中转。到访过上述国家的印尼公民返回本国时，将由入境口岸办公室进行健康检查，如出现新冠肺炎症状将在政府设施接受14天隔离观察。如无相关症状，建议回国公民居家隔离14天。

上述规定将于当地时间3月20日0时起开始生效，并会根据有关情况发展进行评估。有报道说，印尼迄今为止已对全球约90个国家和地区实施免签入境政策。

截至记者发稿时，印尼新增新冠肺炎确诊病例38例，累计确诊172例，其中包括7例死亡病例。印尼政府新冠肺炎事务发言人尤里安托当天还表示，受多重因素影响，印尼新冠肺炎患者数量还将“大量增加”。目前，雅加达省政府业已关闭包括印尼国家纪念碑等在内的多处旅游景点，以阻止新冠肺炎疫情的进一步蔓延。

(责编：崔越、贾文婷)