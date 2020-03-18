廖力强：中国为全球携手抗击疫情构筑坚实有力的防线

记者会现场

人民网开罗3月17日电（记者周輖）中国驻埃及使馆日前就抗击新冠肺炎疫情举行第五次记者会，这也是驻埃使馆首次通过网络直播的形式对外发布信息。

中国驻埃及大使廖力强首先感谢埃及政府和人民对中方抗击疫情给予的暖心慰问。中方赞赏埃方遵从世卫组织的专业指导，采取科学、透明、有效的防疫举措。中方已向埃方提供帮助和最新一版诊疗方案，下一步愿继续分享有效防控经验，包括举行专家视频会议等。

廖力强表示，中方高度赞赏并感谢非盟、阿盟通过声明和决议对中方抗疫表示肯定。疫情面前，中国将始终展现作为负责任大国的担当，为全球携手抗击疫情构筑坚实有力的防线。廖力强认为，新冠肺炎疫情对中国经济的影响是暂时的、也是有限的。中国在全球产业链供应链中的重要地位没有改变，中国经济长期向好的基本面没有改变。目前，中国21个省份规模以上工业企业复工率超80%，复工率达90%的省份有11个。

廖力强说，总体上中国本轮疫情流行高峰已经过去，新增病例数字在持续下降，疫情总体保持在较低水平，但这并不意味着“结束”，需秉持科学、理性、严谨的态度，不麻痹、不厌战、不松劲，毫不放松抓紧各项防控工作。中国外交部已正式成立防范境外疫情输入风险应急中心，统筹做好抗击疫情涉外工作，推进国际联防联控。

在记者会上，使馆公使肖军正结合数据介绍了中国国内最新抗疫进展，表示中方愿同包括埃方在内的国际社会交流疫情防控经验，加强抗疫合作。使馆发言人赵继显就埃及社交媒体上流传一位中国公民因被怀疑感染新冠肺炎遭拒载视频事表明立场，并转述当事人接受道歉的声明。其间，多名埃及网友在社交平台直播画面下留言互动，对中国抗疫努力表示高度赞赏，并祝愿中国和世界各国早日取得抗疫胜利。

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