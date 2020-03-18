新华国际时评：美打压中国媒体是自取其辱

新华社北京3月18日电 题：美打压中国媒体是自取其辱

新华社记者

美国国务院日前以所谓“对等原则”为借口，限制五家中国驻美媒体的中国籍员工数量，变相驱逐中国媒体记者。此举创下了世界新闻史上罕见的一国政府大规模变相驱逐别国记者的“纪录”，给长期自我标榜为新闻自由“楷模”及“捍卫者”的美国留下一个难以洗刷的污点。

美国政府相关决策者并非完全意识不到这一点。因此，在回应媒体的质疑时，他们一边宣称“这只是限制人数，不是驱逐”，一边倒打一耙，反复攻击“中国限制驻华外国记者的新闻自由”，为自己对中国记者横蛮无理的打压限制寻找子虚乌有的借口。

然而，恶人先告状并不能抹杀事实真相，嗓门大也不代表占据了道义制高点。美国国务院此次对中国媒体“出手”蓄谋已久。一段时间以来，美驻华使领馆对中国媒体赴美签证申请屡屡实行冗长的“行政审查”，包括申请探亲或随任的记者家属也不放过。

待到此次正式发起“突然袭击”，美国国务院更是将法理依据、程序正义等统统抛到一边，做出种种荒谬之举。比如，既然已将中国媒体归类为“外国使团”和“政府代表”，却又宣称绝不会给中国驻美记者任何“相应外交待遇”，且还要继续以“媒体类签证”管理这些记者；再比如，明知中美两国航班往来大幅减少，仍以极短期限逼数十名中国记者尽快离美。凡此种种，有良知的美国人士纷纷表示“匪夷所思”！

有目共睹，中国媒体的驻美记者数十年如一日做的只有一件事：严格遵守美国法律法规，恪守新闻职业操守，秉持客观、公正、真实、准确的原则开展新闻报道；中国记者在美国既没有搞意识形态输出，也没有热衷于“挖掘黑幕”“爆料炒作”，他们的报道经得起历史和时间的检验。

遗憾的是，美方罔顾事实，我行我素，蛮不讲理。当媒体发问，你们有没有抓到中国媒体报道有问题的证据？回答是“不需要”；当被问及“很多国家也有国有媒体，为什么单挑中国媒体打压”？回答更为赤裸裸：“这次就是要针对中国。”

透过美方一意孤行的强硬态度、咄咄逼人的施压招数，明眼人看得到其深层的虚弱和不自信。曾几何时，包括新闻自由在内的所谓“普世价值”还是美国向全球进行意识形态输出和展现“软实力”的一张王牌。如今，美国却因为丧失了实力自信、体制自信，逐步发展到患上“意识形态入侵”妄想症的地步，甚至试图通过大量驱逐别国记者来制造寒蝉效应，为外部世界报道和认知美国建起一道“隔离墙”。

实际上，美国政府打压中国媒体不仅丝毫无助于解决自身问题，还向包括美国同行在内的全球媒体发出信义尽失之信号，是自取其辱。眼下美方最应该做的是立即采取措施纠正对中国媒体贴歧视性标签、限制中国记者数量、对中国驻美记者设置签证障碍等错误做法，保障中国媒体驻美新闻工作者的合法权益，不要执迷不悟，在错误的道路上越走越远。

(责编：于洋、贾文婷)