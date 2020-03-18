斐济、汤加和萨摩亚三国加强入境管控严防疫情输入

新华社苏瓦3月17日电（记者张永兴）南太平洋岛国斐济、汤加和萨摩亚连日来进一步强化入境管控措施，严格旅行限制，严防新冠肺炎疫情向各自国内蔓延。

斐济移民局17日晚在一份声明中宣布，从18日起，国际旅客在入境斐济时，必须接受体温检测，并向斐济边境管理人员提供旅行史及健康状况证明。凡在抵达斐济前14天内曾在韩国、意大利、西班牙等疫情严重国家停留过的旅客，将被斐济禁止入境。

斐济政府呼吁本国人尽量避免不必要的海外旅行。一旦出境前往疫情较严重的国家旅行，返回斐济后必须接受为期14天的自我隔离。

此前，斐济已宣布从16日起，禁止所有外国邮轮在斐济港口停靠并禁止斐济政府部长以及卫生部门工作人员等出国旅行；禁止在斐济举办任何国际活动，也禁止海外人员来斐济参加当地活动。此外，自11日起，斐济疾病控制中心开始对新冠肺炎疑似病例进行检测。

汤加首相图伊奥内托阿17日晚宣布，汤加将实行更严格措施，避免新冠肺炎疫情蔓延至汤加。他说，从现在起，除了无限期禁止国际邮轮进入汤加港口外，所有在疫情严重国家停留过的国际旅客如需入境汤加，必须先自行隔离14天，并获得没有呼吸病症的医学证明。

此前，萨摩亚也宣布了类似加强入境检查的措施。

目前，斐济、汤加及萨摩亚三国均未发现新冠肺炎确诊病例。

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