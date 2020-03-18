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乌克兰新冠肺炎确诊人数翻番 首都乘坐公交须佩戴口罩

2020年03月18日08:14  来源：人民网-国际频道
 

人民网基辅3月17日电（记者谭武军）乌克兰卫生部17日20时宣布，乌克兰新增7例新冠肺炎感染病例，其中死亡病例1例，乌境内确诊人数一日翻番，累计达14例，累计死亡2例。

乌卫生部表示，17日新增7例确诊病例分别来自切尔诺夫策州（6例）和基辅州（1例）。切尔诺夫策州是乌最早出现疫情的州，17日该州新增病例均为确诊病例的密切接触者。该州还首次出现死亡病例，死者为1名33岁女性，其在死后被确认感染新冠病毒。另外，当天乌境内首次出现的儿童感染者也来自切尔诺夫策州，3名感染者年龄分别为1岁10个月、6个月和10岁。基辅州17日新增感染者为44岁男性，其有境外旅行史。

基辅市政府17日宣布，从3月18日起，乘坐公交车的乘客必须佩戴口罩。从3月17日23时至4月3日，基辅市地铁停止运营。

3月17日，乌议会通过旨在防控新冠肺炎疫情传播的法案，规定对违反隔离和防疫规定者追究行政责任，对公民处以1.7万至3.4万格里夫纳的罚款（1美元约合26格里夫纳），对相关官员处以3.4万至17万格里夫纳的罚款。对违反防疫规定，导致疫情传播者可最高判处3年监禁，导致他人死亡或造成严重后果者可判处5至8年监禁。

3月17日，乌外交部表示，当天有7000多名乌克兰游客乘飞机从埃及的沙姆沙伊赫和洪加达返回。未来3天将陆续有乌克兰滞留游客从埃及返回。

乌外交部发言人泽连科此前表示，3月14日，在埃及沙姆沙伊赫某海滨酒店2名游客确诊感染新冠病毒，包括730名乌克兰游客在内的酒店客人开始接受为期14天的医学隔离观察。

(责编：崔越、贾文婷)
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