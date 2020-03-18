美方制造矛盾的错误心态贻害无穷(钟声)

美国国务院日前宣布限制5家中国媒体在美中国籍员工数量，变相驱逐中国媒体驻美记者。在当前中美关系形势下，美方此举影响显然不仅局限于媒体领域，势必会给两国关系带来负面影响和新的不确定性。

事情的是非曲直十分清楚，美方的别有用心有目共睹。美方举动于理无据，不符合国际通行规则，只是让更多人看清其行事的虚伪与霸道。长期以来，中国媒体驻美记者严格遵守美国法律法规，恪守新闻职业道德，秉持客观、公正、真实、准确的原则在美国开展新闻工作。美方与中方打交道不是一天两天，对中方的行事原则是了解的，却煞费苦心定制标签，恶意损害中国媒体和中国新闻工作者的声誉，并公然出手严重侵犯中国新闻工作者正当合法的海外新闻报道权益。

美方对中国记者搞变相驱逐，并不是一起偶然事件。中美建交40多年来，两国关系整体呈不断向前发展态势，从起步时的有限交往逐渐发展到目前的多领域深度交融。可叹的是，面对已成宏伟大厦的中美关系，近年来美方一些人的心态出现了大问题，竟然把精力转向给这座大厦“拆墙脚”“卸支柱”。形形色色的美式政治化操作躁动不已，就连中美在社会人文领域的种种正常交往，也被当作对美国的“威胁”来对待。美方选择对中国驻美新闻机构“开刀”，正是这种心态的体现。

美方一些人绞尽脑汁阻碍中美交往，表面上却总是热衷于“扮天真”，常常摆出一副“受害者”姿态。此次变相驱逐中国驻美记者，美方就大肆渲染所谓中国媒体带来的威胁，仿佛当今世界唯一的超级大国已然弱不禁风。美方的这种做法，表演痕迹实在太重。细看美方对中国媒体的种种攻击，纯属莫须有的指责。美方选择在此时搞变相驱逐，其实质完全是政治打压。

值得指出的是，当前中美关系的分歧点、矛盾点之所以不时泛起，一个主要原因在于美方一些人的冷战思维和意识形态偏见正变得更加浓厚。围绕变相驱逐中国记者一事，美方一些人在公开造势时肆意放大媒体之争，其实是为了鼓噪所谓“模式之争”。为包装这一出格举动，美方一再拿所谓“对等性”做文章。殊不知，当前影响中美关系发展的最大不对等，恰是双方看待对方发展时的心态不对等。中方向来主张在求同存异、相互尊重的基础上发展对美关系，从未对美国构成所谓“生存性威胁”。美方一些人看待中国发展时，却从未摆脱冷战思维和意识形态偏见，始终难以抑制“改变中国”的冲动。他们口中所谓的“中国挑战”“中国威胁”，不过是杯弓蛇影，根源在于其心态出了问题。

美方制造矛盾的错误心态贻害无穷，不仅有损中美两国利益，而且威胁世界各国的共同利益。现阶段，中美要有效管控分歧，就必须让尽可能多的沟通管道保持畅通，而不应以任性之举堵塞既有管道，给双方整体关系增加政治负担。美方应当尽快在变相驱逐中方记者一事上改弦更张、纠正错误，为确保中美关系整体稳定作出负责任的选择。

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 03 版）

(责编：于洋、贾文婷)