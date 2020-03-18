哈萨克斯坦将对2座重点城市实施疫情防控强化隔离措施

人民网努尔苏丹3月17日电（记者周翰博）据哈萨克斯坦通讯社报道，17日，由哈政府总理马明主持召开的国家紧急状态委员会会议决定，鉴于新冠肺炎在首都努尔苏丹和南部城市阿拉木图扩散的实际情况，为防止病毒向其他城市蔓延，自当地时间3月19日00时00分起，对努尔苏丹和阿拉木图实施“疫情防控强化隔离措施”，具体内容包括：

1、实施隔离制度，执行大规模卫生防疫措施；

2、划定隔离区，设置出入口；

3、限制人员流动以及车辆出入；

4、确保为三类人员（已感染、疑似感染、被隔离）提供服务的专业医疗机构不间断运转；

5、明确城市区块及各自边界以限制人员流动，确定最适合向市民供应粮食，确保城市生活保障系统正常运转的区块；

6、暂停或减少日间公共交通车次，取消夜间车次；

7、暂时关闭非粮食类贸易市场、大型购物中心和商场，相关设施内的食品、药品摊位、门店除外；

8、公共餐饮机构应提供送餐上门服务，并加强卫生防疫措施；

9、重新设定居民服务中心工作时间；

10、确定隔离区各区块居民对食品、药品、日用品以及生活必需品的日需求量；

11、确定隔离区各区块食品和生活必需品供应点，尽量减少公共交通出行；

12、其他措施。

据报道，截止3月17日，哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例已达33例，其中15例来自阿拉木图，18例来自努尔苏丹。

(责编：崔越、贾文婷)