人民网>>国际

哈萨克斯坦将对2座重点城市实施疫情防控强化隔离措施

2020年03月18日08:10  来源：人民网-国际频道
 

人民网努尔苏丹3月17日电（记者周翰博）据哈萨克斯坦通讯社报道，17日，由哈政府总理马明主持召开的国家紧急状态委员会会议决定，鉴于新冠肺炎在首都努尔苏丹和南部城市阿拉木图扩散的实际情况，为防止病毒向其他城市蔓延，自当地时间3月19日00时00分起，对努尔苏丹和阿拉木图实施“疫情防控强化隔离措施”，具体内容包括：

1、实施隔离制度，执行大规模卫生防疫措施；

2、划定隔离区，设置出入口；

3、限制人员流动以及车辆出入；

4、确保为三类人员（已感染、疑似感染、被隔离）提供服务的专业医疗机构不间断运转；

5、明确城市区块及各自边界以限制人员流动，确定最适合向市民供应粮食，确保城市生活保障系统正常运转的区块；

6、暂停或减少日间公共交通车次，取消夜间车次；

7、暂时关闭非粮食类贸易市场、大型购物中心和商场，相关设施内的食品、药品摊位、门店除外；

8、公共餐饮机构应提供送餐上门服务，并加强卫生防疫措施；

9、重新设定居民服务中心工作时间；

10、确定隔离区各区块居民对食品、药品、日用品以及生活必需品的日需求量；

11、确定隔离区各区块食品和生活必需品供应点，尽量减少公共交通出行；

12、其他措施。

据报道，截止3月17日，哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例已达33例，其中15例来自阿拉木图，18例来自努尔苏丹。

(责编：崔越、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved