联合国呼吁采取行动实现控温目标

日前，联合国与世界气象组织联合发布了《2019年全球气候状况声明》（以下简称“声明”）。声明指出，2019年是全球有气温记录以来第二热的年份，由于温室气体水平持续上升，全球变暖的势头还将持续。气候变暖给世界带来全方位影响，联合国呼吁各国采取切实行动，实现全球控温目标。

声明显示，2019年全球平均温度比工业化前水平高出1.1摄氏度，仅次于2016年。若剔除2016年强厄尔尼诺事件影响，2019年是历史记录中最热的一年。过去10年则是有记录以来最热的10年。如果不尽快采取行动，新的“史上最热年”可能在5年内出现。

近年来，全球平均气温不断升高，温室气体排放的增加是重要原因之一。初步数据显示，2019年温室气体浓度预计增加了约0.6%。此外，2019年极端天气事件增多。根据声明附带的描述世界主要极端气候事件的地图，极端天气对世界上所有大洲都造成了影响。具体来看，2019年，南美洲火灾总数创下2010年以来的最高值；澳大利亚接连遭遇极端高温，经历了异常持久且严重的火灾季；欧洲发生两次强热浪，多国高温创纪录；亚洲地区受到洪水困扰，印度、尼泊尔和缅甸等国均记录了比往年均值更高的降雨量。

极端天气事件引发了一系列次生危机。声明指出，极端天气事件造成全球饥饿人数上升，近2200万人成为“气候难民”。世界气象组织数据显示，2019年，非洲东海岸有史以来最强的热带气旋“伊代”使马拉维、莫桑比克和津巴布韦近78万公顷农田颗粒无收，超过18万人无家可归。发生在伊朗、菲律宾和埃塞俄比亚的洪水使670多万人流离失所。2019年末的异常强降水导致今年非洲之角地区暴发25年来最严重的沙漠蝗灾。

分析人士指出，当前气候情况更趋复杂，但各国应对力度不足。气候变化《巴黎协定》提出，在本世纪末把全球平均气温较工业化前水平的升高幅度控制在2摄氏度之内，并争取控制到1.5摄氏度以内。科研人员日前在英国《自然》杂志发表联合署名文章指出，若要达到升温不超过2摄氏度的目标，2020年到2030年间，全球平均每年需减排约3%；若要达到不超过1.5摄氏度的目标，每年需减排7%以上。这意味着各国需付出4倍于当前的努力。科研人员呼吁政府、私营部门和社区切换到“危机模式”，尽早积极行动。

联合国秘书长古特雷斯表示，2020年是人类应对气候变化的关键一年，必须从今年开始行动，在下一个十年内实现相比2010年减排45%的目标，并在本世纪中叶实现净零排放。2019年底举行的联合国气候变化大会未能就《巴黎协定》第六条实施细则达成共识。该条款涉及碳市场机制和合作，相关内容的落实有助于促进公共和私营部门持续参与气候减缓行动。古特雷斯呼吁各国在今年底举行的联合国气候变化大会上提出更有力的行动计划，争取实现全球控温目标。

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 17 版）

(责编：杨光宇、曹昆)