新加坡逐步展开“减糖行动”

新加坡卫生部近日宣布，从2021年底开始，市场售卖的非酒精类饮料将强制贴上标明糖分的营养等级标签。此外，新加坡还将全面禁止含糖量最高等级的饮料在电视、网站等任何媒体平台投放广告。类似措施还将逐渐扩大至奶茶、凉茶等现泡饮料。新加坡卫生部高级政务部长唐振辉表示，此举是为了减少民众糖尿病的患病率，减轻政府的财政负担。

营养等级标签将根据饮料含糖量分为A至D四个等级，分别对应绿色、青色、橙色和红色四种颜色。A级饮料包括矿泉水、无糖茶饮料等，这些饮料每100毫升含糖量少于1克，且不含人工添加的甜味剂。D级饮料每100毫升的含糖量达到10克以上。

新加坡民众对含糖饮料十分偏爱。据该国卫生部统计，新加坡民众平均每天摄入的糖分超过世界卫生组织建议的两倍，其中含糖饮料占新加坡民众糖分摄取量的六成。目前，在新加坡市场售卖的含糖饮料中，约有70%的含糖量属于C级或D级。

过量摄取糖分严重影响了新加坡民众的身体健康。据统计，新加坡每年约有1.9万人被诊断出患有糖尿病。如果不及时采取应对措施，到2050年，新加坡的糖尿病患者将达到100万人。

糖尿病患者不断增加，给新加坡政府造成了沉重的财政压力。为帮助民众进行糖尿病治疗，新政府每年都投入大笔资金用于支持医疗机构的科研工作，举办健康知识宣传，并对患者治病进行补贴。2017年，新加坡卫生部的相关支出达到9.4亿新元（1新元约合5元人民币），占其该年度总支出的11%。据估计，如果新加坡民众的生活习惯不改变，到2050年，这笔开支将增加到25亿新元。

事实上，新加坡政府自2017年开始就逐步展开了“减糖行动”。2017年8月，在新加坡卫生部的督促下，可口可乐公司等7家饮料制造商承诺，到2020年，在新加坡售卖的所有含糖饮料，糖分将不超过12％。去年10月，新加坡政府公布了未来针对含糖饮料将采取的一系列管制措施，其中就包括此次宣布的营养等级标签、禁止高糖饮料广告等。

据悉，有关部门还在探讨向含糖饮料征收“糖税”和禁止售卖高糖分饮料等措施。新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖表示，营养等级标签将提醒公众消费健康饮料，也将促使饮料制造商在生产过程中减少饮料的含糖量。他认为，如果现阶段的措施实施多年后，民众对含糖饮料的消费习惯仍未改善，征收“糖税”的举措是需要的。

为配合卫生部的举措，新加坡健康促进局表示，将在今年陆续推出鼓励民众多喝饮用水的措施。在健康促进局的呼吁下，30家新加坡小贩中心（售卖熟食的市场）已装有饮水机，其余的小贩中心和各公交站也将于年内逐步安装饮水机。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 17 版）

(责编：杨光宇、曹昆)