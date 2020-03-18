人民网>>国际

新加坡逐步展开“减糖行动”

本报驻泰国记者  林  芮

2020年03月18日05:13  来源：人民网－人民日报
 

　　新加坡卫生部近日宣布，从2021年底开始，市场售卖的非酒精类饮料将强制贴上标明糖分的营养等级标签。此外，新加坡还将全面禁止含糖量最高等级的饮料在电视、网站等任何媒体平台投放广告。类似措施还将逐渐扩大至奶茶、凉茶等现泡饮料。新加坡卫生部高级政务部长唐振辉表示，此举是为了减少民众糖尿病的患病率，减轻政府的财政负担。

　　营养等级标签将根据饮料含糖量分为A至D四个等级，分别对应绿色、青色、橙色和红色四种颜色。A级饮料包括矿泉水、无糖茶饮料等，这些饮料每100毫升含糖量少于1克，且不含人工添加的甜味剂。D级饮料每100毫升的含糖量达到10克以上。

　　新加坡民众对含糖饮料十分偏爱。据该国卫生部统计，新加坡民众平均每天摄入的糖分超过世界卫生组织建议的两倍，其中含糖饮料占新加坡民众糖分摄取量的六成。目前，在新加坡市场售卖的含糖饮料中，约有70%的含糖量属于C级或D级。

　　过量摄取糖分严重影响了新加坡民众的身体健康。据统计，新加坡每年约有1.9万人被诊断出患有糖尿病。如果不及时采取应对措施，到2050年，新加坡的糖尿病患者将达到100万人。

　　糖尿病患者不断增加，给新加坡政府造成了沉重的财政压力。为帮助民众进行糖尿病治疗，新政府每年都投入大笔资金用于支持医疗机构的科研工作，举办健康知识宣传，并对患者治病进行补贴。2017年，新加坡卫生部的相关支出达到9.4亿新元（1新元约合5元人民币），占其该年度总支出的11%。据估计，如果新加坡民众的生活习惯不改变，到2050年，这笔开支将增加到25亿新元。

　　事实上，新加坡政府自2017年开始就逐步展开了“减糖行动”。2017年8月，在新加坡卫生部的督促下，可口可乐公司等7家饮料制造商承诺，到2020年，在新加坡售卖的所有含糖饮料，糖分将不超过12％。去年10月，新加坡政府公布了未来针对含糖饮料将采取的一系列管制措施，其中就包括此次宣布的营养等级标签、禁止高糖饮料广告等。

　　据悉，有关部门还在探讨向含糖饮料征收“糖税”和禁止售卖高糖分饮料等措施。新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖表示，营养等级标签将提醒公众消费健康饮料，也将促使饮料制造商在生产过程中减少饮料的含糖量。他认为，如果现阶段的措施实施多年后，民众对含糖饮料的消费习惯仍未改善，征收“糖税”的举措是需要的。

　　为配合卫生部的举措，新加坡健康促进局表示，将在今年陆续推出鼓励民众多喝饮用水的措施。在健康促进局的呼吁下，30家新加坡小贩中心（售卖熟食的市场）已装有饮水机，其余的小贩中心和各公交站也将于年内逐步安装饮水机。

　　（本报曼谷电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年03月18日 17 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved