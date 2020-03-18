“美国发展史就是一部印第安人血泪史”（深度观察）

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今年是“五月花”号登陆北美大陆400周年，包括美国和英国各地将举行活动纪念这一事件。美国媒体评论称，回顾历史和现实，“五月花”号登陆这一美国历史上具有标志性意义的事件，对于美国印第安人而言却是悲惨时代的开始。从历史上遭驱逐、屠戮和强制同化，到如今陷入系统性贫困和被歧视，原本是这片大陆主人的印第安人在美国社会声音日渐微弱。

“五月花”号出发地英国普利茅斯港将于今年举行系列纪念活动。主办方日前宣布，将邀请30余名美国印第安人部落艺术家，于7月到当地展示印第安特色艺术，作为普利茅斯港纪念活动的一部分。主办方表示：“这可以让我们从印第安人的视角看待西方殖民主义对北美大陆的影响。”美国《大西洋月刊》评论说，回顾西方在北美殖民的400年历史，它对美国印第安人是一条不折不扣的“血泪之路”。

“印第安人保留地大多位置偏远，基础设施不便，缺乏发展经济的基本能力”

华盛顿国会大厦旁矗立的美国印第安人国家博物馆，用文字、图片和实物的方式，展示了印第安人400年来的悲惨遭遇。据博物馆网站介绍，当初面对“五月花”号上的不速之客，印第安人展示了好客天性。在他们的帮助下，白人殖民者定居下来并获得了丰收，他们和印第安人共庆丰收的日子后来定名为感恩节。然而此后，白人殖民者却通过战争、诱骗的方式迫使印第安部落签订了一个又一个不平等条约，从印第安人手中巧取豪夺大量土地。

根据美国人口普查局的估算，截至2018年底，全美有570万印第安人，约占总人口的2%，他们中的22％居住在印第安人保留地。这些保留地主要位于贫瘠的中西部地区，最大的面积约6.5万平方公里，最小的仅0.5平方公里。在白人殖民者到来之前，印第安人几乎分布于全美各处，如今却在东西海岸主要大城市难觅踪迹。

“我们的呼声是为了和平，让它继续下去。这种和平必须永远持续下去。愿我们的儿子成为你们的，你们的儿子成为我们的。”走进美国印第安人国家博物馆，美国印第安部落之一切罗基人的女性首领南希·沃德1781年说的这番话首先映入眼帘，她道出了印第安人希望与白人和平共存的强烈渴望。

然而，沃德的这一愿望没能实现。展览显示，1492年白人殖民者到来之前，这片土地估计有500万印第安人。在19世纪的近百年时间里，美国军队通过西进运动大肆驱逐、杀戮印第安人，侵占了印第安人几百万平方公里土地，攫取了无数自然资源。到了1900年，全美一度仅剩下25万印第安人。

美国印第安人事务协会执行董事兼律师香农·凯勒对本报记者说：“美国印第安人的近代史，就是一部被殖民和种族灭绝的历史。美国刚建国时，曾承认印第安部落是独立的主权政府，但后来却推行种族灭绝政策，终止了印第安人的治理体系并夺走了他们的土地。现在印第安人保留地大多位置偏远，基础设施不便，缺乏发展经济的基本能力。”

“许多美国印第安人社区非常贫困，一些印第安部落的失业率高达85%”

派恩里奇印第安人保留地位于美国南达科他州，这个地方对于绝大多数美国人来说闻所未闻。《大西洋月刊》之前曾探访该保留地，发现这里的失业率高达80％，大多数印第安人生活在联邦贫困线之下，许多家庭根本不通自来水和电。据《大西洋月刊》报道，由于联邦政府提供的补贴食品普遍高糖、高热量，这里的糖尿病发病率比全美平均水平高8倍，平均预期寿命仅约50岁。无事可干的年轻人往往在帮派文化中寻求身份和归属感，酗酒、打架、吸毒在这里屡见不鲜。

派恩里奇的困境是当代美国印第安人境况的缩影。据美国印第安人事务管理局的统计，在受教育及收入方面，2017年，25岁以上的印第安人仅有19.6%的人拥有学士及以上学位，而白人的这一比例为35.8%。印第安人中有21.9%的人生活在贫困线以下，白人则为9.6%。美国卫生与公众服务部印第安人健康服务局去年10月发布的统计报告显示，美国印第安人预期寿命比美国人均寿命低5.5岁，糖尿病、慢性肝病和酒精依赖症的发病率分别是美国平均水平的3.2倍、4.6倍和6.6倍。

非政府组织“为了美国印第安青年更强大”发布的报告说，美国最穷的5个县，有两个位于印第安人保留地。“许多美国印第安人社区非常贫困，一些印第安部落的失业率高达85%。”美国政府在荒凉、人烟稀少、缺乏水和其他重要资源的地区为印第安人划出保留地，当地面临着重重经济挑战和地理隔离。美国印第安人的就业率和高中毕业率在所有族裔中都是最低的。印第安人保留地内的公路系统有超过60％为土路或碎石路。

美国《福布斯》杂志评论指出：“美国联邦政府与印第安人部落的关系类似于监护人与被监护人的关系，但从很多方面来看，联邦政府没有履行好职责，造成印第安人保留地成为美国最贫困的社区”。

“我们的人民已经遭遇这种待遇几百年，实在是受够了”

《大西洋月刊》评论说，从历史上遭驱逐、屠戮和强制同化，到如今整体性的贫困和被忽视，原本是这片大陆主人的印第安人却在美国社会声音微弱。整个国家似乎已经忘记了谁是这片土地的最早居民。甚至有媒体把美国印第安人描述为“正在消失的种族”。美国印第安部落立岩苏族主席戴夫·阿尔尚博说：“美国政府对印第安人的歧视从未停止，美国发展史就是一部印第安人血泪史。我们的人民已经遭遇这种待遇几百年，实在是受够了！”

香农·凯勒说，对于联邦政府承认的573个印第安部落，联邦政府每年会提供一定资金，事实上是作为攫取印第安人土地的补偿。除此之外，其他方面的资助很少。很多印第安人保留地的学校已经破败不堪，教育体系分崩离析。少数州会向印第安部落提供补助资金，但大部分州不会，因为印第安人在美国政治体系中的话语权太小，全美仅有4名印第安裔联邦众议员，没有联邦参议员。

她还表示，美国印第安人最大的期待是获得社会认同。“我们有着多样文化和语言，但却经常不被当作一个族裔来看待，而只是被看作一个政治阶层，基于我们同联邦的条约来取得有限的自治权。美国政府要承认，美国今天的成功是建立在对另外一个种族的屠杀和灭绝基础上，这一历史性创伤今天仍在影响着我们。”

在北达科他州一个印第安人保留地长大的艺术家卢格说，他将怀着沉痛的心情参加“五月花”号400周年纪念活动，“讲述印第安人的悲惨历史很重要，如果我们不去讲述，谁来记住这道历史的伤痕呢？”

（本报华盛顿3月17日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 16 版）

(责编：杨光宇、曹昆)