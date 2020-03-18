美国各界批评涉疫情歧视言论

连日来，美国一些政客在谈及新冠肺炎疫情时，不负责任地使用“武汉病毒”“中国病毒”等歧视性表述，在美国国内引发广泛批评。美国卫生官员、专家学者和媒体等纷纷指出，此类表述与世卫组织意见相悖，非但没有科学依据，还会造成歧视、排外等严重问题。

美国疾病控制和预防中心主任罗伯特·雷德菲尔德日前出席国会听证时明确表示，新冠病毒已在世界多地普遍出现，将之称为“中国病毒”没有道理。美国卫生与公众服务部部长亚历克斯·阿扎此前也在出席国会听证时表示，必须确保没有人因种族而受到歧视。

“新冠肺炎疫情这一公共卫生问题不应被政治化，新冠病毒究竟源自何处还有待科学考证。”艾奥瓦大学微生物学和免疫学教授斯坦利·珀尔曼指出。科罗拉多州立大学兽医和生物医药科学学院教授查理·卡利舍表示，世卫组织命名时不使用地名、人名的做法才是正确的；草率地用地名来命名病毒可能出于偏见和歧视，是不正确的。

“命名很重要，要避免使用不准确或被污名化的名称。”世卫组织总干事谭德塞此前强调。曾参与领导埃博拉疫情应对工作的美国政府前官员杰里米·科宁戴克表示，归根结底，疾病与生物学有关，与地理无关。耶鲁大学历史和医学史荣休教授弗兰克·斯诺登认为，美国一些政客使用歧视性词汇是“相当挑衅的”“含沙射影且充满政治意味”。

许多美国国会议员也对涉疫情歧视性言论提出批评。国会亚太裔美国人核心小组向全体国会议员发信，呼吁他们分享已证实和可核实的信息，共同防止错误信息助长“无知的抨击和种族主义攻击”。来自加利福尼亚州的民主党众议员凯蒂·波特指出，种族主义和仇外心理对遏制疫情传播没有任何帮助。

不少美国媒体也对一些政客公然违背世卫组织要求，就疫情使用错误名称做法提出批评。《纽约时报》指出，美国关于种族主义、新冠病毒与党派政治的争论越来越丑陋。《外交政策》文章写道，疫情期间，美中两国对国际合作的态度很不一样。美国主要利用此次危机来指责中国。此外，美国白宫两年前关闭了其流行病防范办公室，拖欠世卫组织会费并计划大幅削减全球卫生项目拨款。在近期的新闻发布会上，美方也未提及与其他国家或国际机构进行合作的必要性。

有分析指出，当前美国一些政客使用歧视性词汇描述新冠肺炎疫情，是为了转嫁美国国内对政府疫情防控不力的批评。来自纽约州的众议员孟昭文认为，一些政客把华裔或亚裔美国人当作替罪羊，而不愿意真正努力解决眼前的问题。或许美国一些政客应该思考一下美国战略与国际研究中心高级副总裁兼全球卫生政策中心主任斯蒂芬·莫里森的质问：“中国实施的严格隔离措施为我们赢得了时间，我们是否利用这段时间做了有益的准备？”

（本报华盛顿3月17日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)