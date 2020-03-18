外国政党政要高度评价中方积极开展国际抗疫合作

本报北京3月17日电 近日，一些外国政党政要致电致函中共中央对外联络部，感谢中国共产党专门致信介绍抗击疫情的经验做法，认为中方在做好国内防控工作的同时，积极推动开展国际合作，为世界抗击疫情注入了信心和力量。

蒙古国蒙古人民革命党总书记图勒嘎表示，在疫情肆虐的艰难时刻，习近平总书记英明决策，采取系列有力措施，为国际社会抗击疫情树立了典范。中国共产党呼吁各国形成合力共克时艰，得到国际社会的积极响应和支持。整个世界应借鉴和推广中国的经验和做法。

南非非洲人国民大会总书记马加舒尔表示，在中国疫情防控取得重要进展之际，中国共产党同世界各国政党及时分享防疫经验，令我们深为感动。这体现了中国共产党对全球公共卫生安全高度负责的态度，彰显了构建人类命运共同体的使命担当。中国的经验做法将为南非提供重要借鉴。我们愿同中国共产党一道，共同维护国际公共卫生安全。

意大利议会“中国之友”协会主席里佐蒂表示，当前来自中国的抗疫医疗专家组已经抵达意大利，根据中方专家的建议，意方采取针对疫情的应急措施。中国共产党在来信中介绍了许多防疫举措，这体现了习近平总书记倡议构建人类命运共同体的理念，意大利人民对此深表感谢。我们深信意中两国将共同战胜疫情，两国友谊也将历久弥坚。

伊朗确定国家利益委员会秘书长雷扎伊表示，衷心感谢中方对伊朗疫情防控提供的支持。加强伊中友好合作是应对当前挑战的重要渠道。伊方希望从中国卓越的抗疫斗争中获益，并就共同抗疫开展更多合作。

也门社会党总书记萨卡夫表示，中国采取的措施体现了中国政府的强大治理能力和对人民群众生命安全的高度重视，展现出极高的道德水准和巨大的勇气。中国的经验做法将对世界抗击疫情发挥重要作用。

欧洲议会欧中友好小组主席扎赫拉迪尔表示，当前欧洲已成为全球疫情中心，中国在开展迅速准确检测、为医护人员提供充分防护等方面的经验将为欧洲抗击疫情提供最有效的帮助。中国的慷慨相助充分证明了中方将欧盟及其成员国视为真正的战略伙伴。我们希望欧中双方能够携手战胜疫情，共同开创更加紧密的欧中关系新纪元。

世界和平理事会执行书记查乌达里蒂斯表示，中国疫情防控已经转入一个新的阶段，确诊病例正在逐步减少，经济复苏势头日益强劲。中国抗击疫情的专业水平、科学方法，以及强大的组织动员能力赢得世界尊重。在疫情蔓延至其他国家和地区的紧要关头，所有国家的政府都应该学习中国抗击疫情的经验和成果。

此外，菲律宾基督教穆斯林民主力量党总裁马丁·罗穆亚尔德斯、叙利亚统一叙利亚共产党总书记哈立德、巴勒斯坦全国倡议党总书记巴尔古提、厄立特里亚人民民主与正义阵线中央政治部长耶迈尼、牙买加人民民族党领袖菲利普斯、厄瓜多尔主权祖国联盟运动执行书记巴罗哈、奥地利前总统菲舍尔、比利时前众议长弗拉奥、马达加斯加“与拉乔利纳总统一道”全国委员会等政党政要也来电来函，认为中国的抗疫经验为世界提供了重要借鉴，为全球公共卫生安全作出了重要贡献。

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)