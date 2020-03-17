中国驻蒙古国大使柴文睿会见蒙古中戈壁省省长和议长

人民网乌兰巴托3月17日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿17日会见蒙古国中戈壁省省长巴特额尔登、省公民代表呼拉尔（省议会）主席苏赫巴特尔一行，双方就疫情防控和地方交流合作等交换意见，使馆政务参赞李雁军等在座。

柴文睿表示，发生疫情以来，中国在习近平主席亲自领导和指挥下，进行全国动员，采取了最全面、最严格的防控措施。全国人民团结一心、共克时艰，疫情防控已取得积极显著成效。中国愿继续秉持公开、透明及对全球卫生安全和民众健康高度负责的态度，加强国际合作，积极帮助包括蒙古在内的其他国家抗击疫情，践行“人类命运共同体”理念。我们坚持一手抓防疫、一手抓生产，采取各种积极措施，大力支持企业有序复工复产，努力实现今年经济社会发展目标任务。

柴文睿感谢蒙古政府和包括中戈壁省在内的蒙古社会各界给予中国抗击疫情的援助，也感谢中戈壁省在其担任中国驻扎门乌德总领事工作期间给予的支持，并表示将继续推动中蒙地方间的友好交往和务实合作。

巴特额尔登等对柴大使履新表示祝贺，赞赏中方在防控新冠肺炎疫情方面所秉持的开放、透明的态度，快速反应、高效组织的有效措施和所取得积极成效。并表示将继续推动和深化中戈壁省与中方的经贸、文化等各领域的合作与交流。

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