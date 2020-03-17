美官员称应将医疗供应链转回美国　外交部：既不现实，也不明智

新华社北京3月17日电（记者朱超）针对美官员所称白宫准备通过总统行政令将医疗供应链从中国等国家转回美国，外交部发言人耿爽17日表示，不论以任何借口或任何方式，试图人为切断全球产业链和供应链既不现实，也不明智。这不但无法解决美国自身面临的问题，反而会让美国普通民众受到更多的伤害。

当日例行记者会上，有记者问：美国白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗16日称，白宫正准备一项总统行政令，将医疗供应链从中国等国家转回美国，以降低对外国的依赖。中方对此有何评论？

“全球化时代，各国利益深度交融，你中有我、我中有你。全球产业链供应链的形成和发展，是市场规律和企业选择共同作用的结果。”耿爽说，不论以任何借口或任何方式，试图人为切断全球产业链和供应链，甚至鼓噪“转移”“脱钩”，既不现实，也不明智。

“疫情面前，说这种话简直就是抓错了药，开错了方，不但无法解决美国自身面临的问题，反而会让美国普通民众受到更多的伤害。”他说。

耿爽表示，中国是当今世界最大的医用防护服和口罩生产国，在全球医疗及防疫物资产业链供应链中占据着重要地位。当前，中国疫情防控形势发生积极变化，经济社会发展加快恢复，中国医疗防疫物资生产能力也在快速恢复和提升当中。“这为全球医疗及防疫物资产业链供应链的安全稳定运行提供了支撑与保障，也为全球各地的抗疫斗争提供着支持与帮助。”

据耿爽介绍，中国已经或正在向巴基斯坦、老挝、泰国、伊朗、韩国、日本、意大利、非盟等数十个有需要的国家和地区组织提供了他们急需的医疗物资，也鼓励和支持中国的医疗设备、救治药品、防护用品生产企业扩大生产，在保证国内需求的同时，对接国外商业采购需求，共同为全球抗击疫情作出贡献。

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