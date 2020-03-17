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乌克兰颁布政令限制人员流动并关闭公共场所

2020年03月17日21:49  来源：新华网
 

　　新华社基辅3月17日电（记者李东旭）应乌克兰总统泽连斯基要求，乌政府16日晚连夜召开会议并于17日凌晨在官网颁布了限制人员流动和关闭公共场所的政令。

　　政令要求，自17日起，乌境内所有餐饮、购物、娱乐、健身和文化场所暂停营业，但在为工作人员提供防护用品及服务的情况下，可开展订单服务；全国禁止包括文化、娱乐、体育、宗教等超过10人以上的群体活动；自18日起至4月3日暂停乌境内所有城际和州际铁路、航空、公路客运；市内公共汽车和轨道交通限制载客量；自17日起至4月3日，基辅、哈尔科夫和第聂伯罗彼得罗夫斯克市的地铁暂停运行。

　　16日，乌克兰总统泽连斯基发表电视讲话，表示将学习中国经验，采取强力措施应对新冠肺炎疫情。他指出，中国经验表明，严格的举措可以遏制疫情、挽救生命。

　　此前，乌克兰外交部已宣布，自本月17日零时至4月3日，乌将关闭国际铁路和公路，同时暂停国际客运航班，暂时禁止外国公民和无国籍人士入境，但拥有乌居住权的外国公民、乌公民的外籍配偶和子女、驻乌外国使领馆和国际机构员工及家属、应乌外交部邀请来乌的人员除外。

　　乌克兰本月3日确诊首例新冠肺炎病例，首都基辅则于16日首现2例新冠肺炎确诊病例。目前乌新冠肺炎确诊病例共7例，其中死亡1例。

(责编：燕勐、杨牧)
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