东京奥运会火炬接力开幕式闭门进行 奥组委承认形势“不确定”

新华社东京3月17日电（记者王子江）东京奥组委首席执行官武藤敏郎17日宣布，本月底开始的奥运会火炬接力开幕式将闭门进行，并要求身体状况不好的观众远离接力路线。

武藤敏郎当天在奥组委总部紧急会见记者，宣布了大幅度调低火炬接力调门的消息。奥运会圣火将在3月20日抵达日本，原定在宫城县举行的欢迎仪式将取消学生表演活动，21日至25日，圣火将在日本2011年受灾的几个地区举行展览，但庆祝活动也将取消。3月20日，原本在福岛J-Village举行的“盛大开幕仪式”也将取消，开幕式将没有普通观众参加。

武藤敏郎说：“这都是为了防止新冠肺炎的传播。”

他还说，任何出现发烧症状的火炬手将被禁止参加接力，任何身体状况不好的观众也将被要求远离火炬接力路线。

武藤敏郎重申奥运会将“按计划”进行，但也承认，现在的形势“每个小时都在变化之中”。

东京奥组委本来制定了一项规模宏大的圣火接力计划，火炬传递遍及全日本47个都道府县，参加的火炬手超过1万名，奥组委还于2月15日在三个地区进行了彩排。难怪武藤敏郎面对目前的困境时说“真是让人心碎”。

东京奥运会圣火3月12日在希腊奥林匹亚点燃，原计划在希腊传递8天，但第二天就因为沿途观众太多被希腊奥委会取消。3月18日，日本奥组委派出的专机将从东京出发前往雅典，3月19日希腊奥委会与日本奥委会将在举办过第一届现代奥运会的雅典帕纳辛奈科体育场举行圣火交接仪式。

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