新华社北京3月17日电 财经观察：疫情对美国经济构成多重冲击

新华社记者徐超

美国股市16日再次触发熔断机制，收盘时主要指数均暴跌超过11%，其中道琼斯工业平均指数创下1987年“黑色星期一”以来的最大单日跌幅。分析人士认为，新冠肺炎疫情对美国宏观经济构成多重冲击，目前从就业、债务、信心等方面看均令人担忧。

美国最新就业数据下周即将出炉，曾经在特朗普政府出任白宫经济顾问委员会主席的凯文·哈西特预测，美国可能在一个月里损失多达近100万个就业岗位，这是多年来还未出现过的情况。

美国有线电视新闻网援引穆迪分析公司最新报告报道，整体而言，美国有将近8000万就业岗位面临中等至高等风险，其中运输、旅游、娱乐、能源等行业的2700万岗位最易受到疫情冲击；由于企业普遍无限期暂停招聘，失业者再就业难度增加；小型企业受打击最大，即使危机结束也可能难以重新开业。

国际金融危机后，不少企业在美联储营造的低息环境中贷款扩大经营，如今业务因疫情萎缩，债务偿还可能出现问题。国际金融协会数据显示，截至2019年年底，全球非银行业企业债务高达75万亿美元。国际货币基金组织曾经按照2008年金融危机一半的强度设计压力测试，发现美国等8个主要经济体的19万亿美元企业债务面临违约风险。

一些经济分析师认为，全球银行业对企业坏账的风险敞口小于金融危机时期，但当前疫情对能源、旅游等多个行业造成系统性冲击，不排除大量债务违约、评级下调给银行乃至整个金融市场带来第二波冲击的可能。

当前，欧美国家应对疫情挑战重重，对消费和投资信心造成严重冲击，进一步制约复苏前景。盖洛普咨询公司16日公布的最新民意调查结果显示，大约60%的美国民众“多少有点担忧”或“非常担忧”自己或家人会感染新冠病毒，比例远高于2月的36%；61%的美国人对政府应对疫情的能力“多少有点信心”或“非常有信心”，比2月的77%大幅下降。

(责编：燕勐、杨牧)