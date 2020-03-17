外交部：敦促美方停止抹黑中国军民融合发展政策

新华社北京3月17日电（记者朱超）外交部发言人耿爽17日在例行记者会上表示，中方对美方屡次炒作和抹黑中国的军民融合发展政策表示强烈不满和坚决反对，敦促美方本着负责任态度，停止对中方的恶意指责和蓄意抹黑。

据报道，美助理国务卿福特16日在美国务院网站上刊文称，中国实施军民融合战略，将通过民用商业和学术研究等途径获取的新兴技术转为军用，对美国家安全战略构成影响，对全球安全构成威胁，要求美企业和学术机构提高风险防范意识，呼吁全球各国对中方行为保持谨慎。

在回答相关提问时，耿爽表示，中方对美方屡次炒作和抹黑中国的军民融合发展政策表示强烈不满和坚决反对。

“促进军民融合发展是包括美国在内的国际社会的通行做法。”耿爽说，据了解,美国国防部和军方同许多美国高校、科研机构、企业开展不同形式的合作。美国一些大型跨国公司本身就是“军民融合体”，其经营范围、产品类型跨越军民领域。

他表示，中国的军民融合发展政策旨在有效整合军地资源，协调推进经济社会发展和国防建设，将更多的科技成果惠及于民。这一政策光明正大,不存在所谓“窃取”或“转用”国外技术问题。

“美方一些官员罔顾事实，恶意歪曲中国的军民融合发展政策，并企图以此为借口推动对华技术封锁，干扰和阻碍中国与其他国家间的正常的经贸、科技合作。这种带有陈旧冷战思维的做法，违背国际合作精神和当今时代潮流，损害中美两国利益乃至世界各国的共同利益。”他说。

至于美方称中国对全球安全构成威胁，耿爽表示，根据皮尤研究中心去年2月一项国际民调显示,有45%的受访者认为美国才是这个世界的重大威胁。近期一些美国媒体同美国专家学者公开表示，在地缘政治上对美国构成最大威胁的不是别人，恰恰是美国自己。

“中方敦促美方本着负责任的态度，停止对中方的恶意指责和蓄意抹黑，客观看待中国的军民融合发展政策，多做有利于中美交往和国际合作的事，而不是相反。”他说。

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