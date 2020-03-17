今年世界气象日关注“气候与水”

新华社北京3月17日电（记者高敬）3月23日是世界气象日，今年的主题为“气候与水”。记者17日从中国气象局获悉，受疫情影响，气象部门将结合主题，开展丰富多彩的线上活动纪念世界气象日。

今年“气候与水”的主题着重于以协调和综合方式管理气候与水，两者都是可持续发展、气候变化和减少灾害风险等全球目标的核心。

中国气象局、中国气象学会联合组织全国气象行业单位开展纪念活动。鉴于当前新冠肺炎疫情形势，各地将结合主题，按照“以线上为主”的原则创新开展纪念活动，展示气象新技术、新成果。

据悉，今年世界气象日期间，公众可以线上参观2019年建成的中国气象科技展馆，全方位体验科技展馆展示内容。公众还可以在线参观优秀全国气象科普教育基地和气象卫星网络展厅，赏鉴首届全国气象科普宣传观摩交流活动评选出的“十大气象科普优秀作品”，与“十大气象科普创客”进行线上交流互动，在线聆听气象学者与专家主讲的科普讲座，并可参与网络直播同中央气象台专家和天气主播互动。

此外，公众还可参加丰富多彩的线上答题活动、第四届校园气象科学展评活动、“素人说天气”视频征集评比活动、“宝贝画天气”活动以及“气象好书大家读”线上活动等，体验全球实况小程序查询全球尺度的实时天气和未来天气预报。

最新的活动信息将公布在中国气象局官方网站和官方新媒体上，公众可关注查询。

为纪念世界气象组织的成立，每年的3月23日被定为世界气象日，又称国际气象日。每年世界气象日时，世界气象组织都会确定一个主题。

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