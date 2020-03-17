新华时评：携手抗疫，构建命运与共的人类家园

新华社北京3月17日电 题：携手抗疫，构建命运与共的人类家园

新华社记者王卓伦

欧洲多国宣布“封国”“封城”、中东确诊病例破万，美国宣布进入“国家紧急状态”，拉美、非洲多国报告确诊病例……接连出现的新情况，让全球各国携手应对更显迫切。

疫病防控无国界，没有哪个国家能独善其身。作为最早发出总动员令、举国抗击新冠肺炎病毒的国家，中国通过全面、严格的防控举措，抵御病毒蔓延，不仅有效遏制了新冠肺炎病毒在国内的扩散，而且为全世界抗击病毒争取了时间，积累了经验。

中国在做好国内疫情防控的同时，积极开展国际合作，彰显了中国对世界发展、人类命运的负责担当。正如联合国秘书长古特雷斯所言，中国用实实在在的行动生动践行了构建人类命运共同体的承诺。

“我们是同海之浪、同树之叶、同园之花”，古罗马哲学家塞内加如是说。新冠肺炎疫情的发生再次表明，人类是一个休戚与共的命运体。在经济全球化时代，这样的重大突发事件不会是最后一次，各种传统和非传统安全问题还会不断带来新的考验，而每一次全球性事件都将检验世界各国对人类命运的责任担当，检验治国理政的智慧和人们的道德良知。

7年前，习近平主席面向世界提出人类命运共同体理念，在全球获得了广泛认同。今天严峻的疫情袭来，世界各国守望相助、共同抗击，正是对构建人类命运共同体的一次具体诠释。让我们筑起阻击病毒的全球防线，共建健康美好的地球家园！

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