41个国家和地区245名外商乘包机赴义乌“淘”货

外商在商城集团党员志愿者的引导下，办理进入市场的“通行证” 义乌宣传部提供

随着义乌疫情防控形势稳定向好，义乌国际商贸城已全面复市，市场商户纷纷“开门迎客”，境外采购商加速回流。16日，就有来自41个国家和地区的245名外商飞抵义乌，前往国际商贸城开启“淘货”之旅。

外商在义乌市场“淘”货 义乌宣传部提供外商在义乌市场“淘”货 义乌宣传部提供

据悉，这是商城集团首次以包机形式招引的境外采购团，采购商大多是常驻中国的外贸企业负责人，以及入境超过14天的境外客商。

“我后面就是义乌国际商贸城，这里有180余万种商品，货源非常丰富，物流也非常方便，我们随时都能买到需要的商品。”埃及客商海桑是一名社交达人，同时也是一名外贸进出口公司的负责人，在互联网社交平台拥有很多粉丝。

当天，他从义乌机场乘车来到国际商贸城，在商城集团党员志愿者的引导下，一边办理进入市场的“通行证”，一边在社交平台向粉丝直播这次采购之旅。

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“我的很多粉丝就是我的客户，前几天我说要来义乌采购，客户就下了约10万美元的订单，主要是采购玩具、文具类产品为主。”海桑说，他用直播的方式，就是要给客户展示义乌市场，并告诉他们，义乌防控做得非常好。

来自德国的海尼茨·梅纳德·路德维希·塞韦林在中国从事贸易十多年，一直常驻广州。他告诉记者：“受疫情影响，我英国、美国的客户目前严重缺货，这次采购的清单种类非常多，包含五金工具、家居摆件、玻璃器具、数码产品、箱包等。”

“义乌有庞大专业的市场、快捷便利的物流配送、较低的成本优势，相信随着疫情趋缓，工厂复工复产，市场会逐渐恢复往常的活力。”海尼茨·梅纳德·路德维希·塞韦林认为，着眼长远，在保证安全可控的前提下，国外采购商会陆续回流义乌采购，积压的市场需求将会得到释放。

义乌市场全面复市、疫情态势稳定向好，及时对外传递积极信号、鼓励和吸引中外采购商放心来义乌，是提振市场信心、促进市场繁荣的当务之急。商城集团国际业务发展部总经理傅春晗说，此次顺利招引245名外商来义采购，是商城集团境外采购商招引组用17个日夜“抢”出来的。

目前，商城集团境外采购商招引组，已驻扎在长三角、珠三角等地区，积极招引上海、江苏、广州、深圳等地的常驻中国外商。其中，招引组已成功对接外商1700余人，除今日抵义外商外，已在广州、深圳等地招引外商近160余名，联络意向来义外商600余人。截至目前，共邀请组团外商408人。（记者 奚金燕 通讯员 吴峰宇）

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