新华社伦敦3月17日电 综述：英国航空业受疫情冲击面临困境

新华社记者孙晓玲 杨海若

受新冠肺炎疫情在全球扩散影响，乘飞机出行人数锐减，英国航空业遭受严重冲击。多家英国航空公司近日出台多种自救举措并寻求政府帮助以应对危机。

维珍航空在一份声明中说，当前航班需求“急剧且持续下降”，公司呼吁英国政府提供50亿至75亿英镑（1英镑约合1.2美元）的紧急信贷支持，以支持本国航空业。

维珍航空表示未来数月航班数量将锐减，今年夏天公司将根据供需情况来缩减不必要飞行，以降低成本。

为进一步降低成本，维珍航空还宣布减薪计划。公司说：“在未来3个月里，将要求员工休8周无薪假，以期在大幅降低成本的同时避免员工失业。”

公司首席执行官夏·韦斯表示，将自我减薪20％直至2020年底，高管层将减薪15％。

除维珍航空外，英国航空公司母公司国际航空集团16日宣布，将采取多项行动来应对疫情影响，并计划在4月和5月减少约75%的运力。

国际航空集团表示，旗下几乎所有航线都受到“越来越大的负面影响”，该公司将采取必要措施减少运营费用，并改善现金流。

3月5日，英国廉价航空弗莱比航空公司宣布破产，所有航班停飞。公司在一份声明中表示，公司长期以来面临融资困难，而新冠肺炎疫情扩散对需求造成重大影响，让情况更加恶化。

莎士比亚·马蒂诺律师事务所合伙人迈克尔·马利根担心会有更多航空公司濒临破产，“很明显，航空业将在未来几周或者几个月遭受沉重打击”。

国际航空运输协会发布的最新报告显示，新冠肺炎疫情使航空业损失至少630亿美元，如果疫情继续扩散到更多国家，这一数字将达1130亿美元。

英国民航局表示，会持续监控疫情影响，并为各种情况做准备，在必要时采取“强有力应急措施”。

(责编：燕勐、杨牧)