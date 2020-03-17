新华社耶路撒冷3月17日电 （国际观察）以色列组阁“大戏”何时休

新华社记者陈文仙 尚昊

以色列总统里夫林16日正式授权蓝白党领导人本尼·甘茨组建新一届政府。甘茨随后表示，将尽一切努力在“数天内”完成组阁。

分析人士指出，由于党派分歧严重，以色列两次大选后的组阁均以失败告终，此次组阁能否顺利完成依然难以预料。

再获组阁权

近一年来，以色列深陷组阁僵局。去年4月，右翼政党利库德集团赢得第21届议会选举，但其领导人、现任总理内塔尼亚胡组阁失败，议会随后解散。当年9月举行第22届议会选举后，里夫林先后授权内塔尼亚胡和甘茨组阁，两人均以失败告终，议会再次被解散。

以色列2日举行第23届议会选举，在议会120个席位中，内塔尼亚胡领导的利库德集团获得36席，甘茨领导的蓝白党获得33席。里夫林15日与进入本届议会的8个党派就组阁人选进行了磋商。经磋商，甘茨获得61位议员的推荐，拿到组阁权。

分析人士指出，甘茨能够拿下组阁权，主要有两大原因。一是获得15个议席的阿拉伯政党联盟“联合名单”党一致推荐甘茨组阁。二是“以色列是我们的家园”党转变了立场。去年9月大选后，该党领导人、前国防部长利伯曼既不推荐内塔尼亚胡也不推荐甘茨，但此次支持甘茨组阁。

按照法律规定，甘茨要在28天的期限内完成组阁，如果届时不能完成，他可以向里夫林申请延长14天。

组阁难度大

有分析指出，与内塔尼亚胡主导的犹如“铁板一块”的右翼阵营不同，甘茨主导的中左翼阵营内意见分歧明显，因此尽管甘茨率先获得组阁权，但其组阁之路注定困难重重，内塔尼亚胡接力组阁的可能性依旧存在。

以色列政治评论员拉哈夫·哈尔科夫认为，推荐甘茨的61名议员是出于将内塔尼亚胡从总理宝座上拉下马的“共同出发点”，但他们没有组成一个真正的联盟，无法推动政府组建成功。

此间舆论指出，阿拉伯政党联盟“联合名单”党虽然支持甘茨拿到组阁权，但实际并不参与组阁，甘茨或将面临组建少数派政府。“联合名单”党领导人艾曼·奥达15日表示，该党与蓝白党达成了某些共识，但仍有分歧，其支持甘茨的决定更多是因为反对内塔尼亚胡，而不是出于对甘茨的“热爱”。

以色列巴伊兰大学政治心理学专家斯特伦格在接受新华社记者采访时表示，以色列尚未准备好建立这样的少数派政府，因为大多数人都支持右翼，组建一个依靠阿拉伯政党联盟支持的少数派政府会成为以色列“极富争议”的举动。

联手有希望

里夫林15日晚召集内塔尼亚胡和甘茨在总统府举行紧急会议。他强调，内塔尼亚胡和甘茨之间、利库德集团和蓝白党谈判小组之间应继续加强直接对话。利库德集团和蓝白党随后发表联合声明说，双方谈判小组将尽快见面商谈。而甘茨16日表示，他一直希望有一个联合政府。

分析人士指出，从目前情况看，甘茨和内塔尼亚胡组建联合政府的可能性存在。面对当前的政治僵局和疫情危机，甘茨可能会违背其竞选承诺，与内塔尼亚胡成为伙伴，组建联合政府。

内塔尼亚胡已担任总理多年，公众对他的支持较为广泛，而且随着以色列新冠肺炎疫情升级，内塔尼亚胡进一步巩固了自己的地位。耶路撒冷地方法院15日宣布，将原定于3月17日举行的内塔尼亚胡涉嫌贪腐案开庭时间推迟到5月24日。这无疑为他争取到了与甘茨谈判的时间。

舆论认为，不管是组建少数派政府还是组建联合政府，对甘茨来说都将是棘手难题。

(责编：燕勐、杨牧)