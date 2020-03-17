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美联储救市反向重挫拉美金融市场

2020年03月17日21:02  来源：新华网
 

　　新华社圣保罗3月16日电 财经观察：美联储救市反向重挫拉美金融市场

　　新华社记者

　　美联储15日宣布紧急降息和量化宽松政策后，全球避险情绪持续升温，拉美主要国家股市汇市16日纷纷遭受重创。专家表示，美联储救市措施被市场解读为美国经济受到严重冲击的信号，未来拉美金融市场稳定及经济增长仍将依赖于自身改革进程。

　　16日，巴西圣保罗期货证券交易所主要股指博维斯帕指数暴跌13.92%，收于71168点。博维斯帕指数开盘半小时内急跌12.53%，触发熔断机制，交易暂停30分钟。这也是巴西股市在两周内出现的第五次熔断。

　　巴西瓦加斯基金会金融专家夏华声表示，美联储救市措施印证了投资者对美国新冠肺炎疫情扩大的预期，加重市场避险情绪，因此救市效果有限。

　　夏华声认为，巴西股市两周内出现5次熔断，除外部因素外，还受国内形势变化的影响。目前巴西政府改革进程放缓，政府可自由支配的财政预算受到压缩，经济增长预期可能进一步下降，未来股市和经济增长仍将有赖于改革进程的推进。

　　受新冠肺炎疫情扩散和美联储降息的双重影响，阿根廷股市和债市16日双双出现大幅下跌，国家风险指数再创新高。

　　布宜诺斯艾利斯股市当天开盘即暴跌10%以上。至收盘时，阿根廷主要股指梅尔瓦指数收盘于25697.51点，跌幅为9.67%，一周之内跌幅已达25%。在债券市场，美元主权债券价格当天开盘大跌22.5%，收盘时跌幅达16%。

　　阿根廷国家风险指数当天继续攀升，数值超过了3500个基点，创下了2005年6月以来的最高水平，这意味着阿根廷需要付出更多成本来获得国际融资。

　　智利圣地亚哥股市IPSA指数16日下跌14.11%，收于3232.36点，为1988年来最大跌幅。其中，航空和零售业股票受到重创。

　　智利主要出口商品铜在伦敦金属交易所现货价格16日下跌5.78%，收于每磅2.36美元，这是2016年11月以来最低水平。

　　智利央行16日宣布下调基准利率75个基点至1%，这是2009年以来智利央行最大幅度降息举措。智利央行和财政部16日表示，智利经济目前正受到新冠肺炎疫情“迅速、显著”的影响，尤其是中小企业，但困难是暂时的，智利政府将采取一系列措施保障企业贷款和流动性合理充裕。

　　墨西哥比索对美元汇率当天突破23比1，创历史新低，延续多日来整体下行趋势。墨西哥股市当天因法定假期休市。

　　墨西哥BASE银行经济金融分析师加芙列拉·西列尔告诉新华社记者，当天出现抛售墨西哥比索的现象，主要受美联储救市信息反向冲击后的投机行为影响。（执笔记者：彭桦；参与记者：尹南、倪瑞捷、吴昊）

(责编：燕勐、杨牧)
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