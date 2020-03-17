外交部：中方愿继续同国际社会全力合作应对疫情

人民网北京3月17日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

一、首先我向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，3月16日0-24时，中国境内新增治愈出院病例930例，截至3月16日24时，中国境内累计治愈出院病例68679例。

二、3月18日下午，中国卫生、海关等部门官员和中方专家将同非洲疾控中心和20多个非洲国家政府官员和卫生专家举行视频会议，分享抗疫信息，交流防控经验。关于会议的有关情况，我们会及时发布消息。

目前非洲已有多国出现确诊病例，非洲抗疫形势趋于严峻，不少非洲国家向中方提出援助要求，并希望学习借鉴中方的抗疫经验和做法。中非是好朋友、好伙伴、好兄弟。长期以来，双方一直相互支持、相互帮助。中国发生新冠肺炎疫情以来，非洲国家和地区组织通过不同方式向中方给予了有力声援和支持，不少非洲国家政府、企业和民间机构还提供了现汇和物资援助，充分体现了中非患难与共的兄弟情谊。

目前，中国国内的疫情防控形势持续向好。中方将在毫不放松、继续做好自身防疫工作的同时，积极向非洲国家和地区组织提供力所能及的支持和帮助。中方已通过非洲疾控中心向非方提供了一批检测试剂，并向有关出现疫情的非洲国家提供紧急抗疫物资援助，中国援非医疗队也在积极参与所在国家的抗疫行动。不少中国企业和民间组织也向非方提供急需的防疫物资。

下一步，中方将继续根据非洲国家需要，提供力所能及的帮助。同时，我们将同非方共同努力，落实好中非合作论坛框架下的卫生合作，加快推进非洲疾控中心建设，助力非洲国家提升疾病防控能力。

问：16日，美国白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗称，白宫正准备一项总统行政令，将医疗供应链从中国等国家转回美国，以降低对外国的依赖。你对此有何评论？

答：全球化时代，各国利益深度交融，你中有我、我中有你。全球产业链供应链的形成和发展，是市场规律和企业选择共同作用的结果。不论以任何借口或任何方式，试图人为切断全球产业链和供应链，甚至鼓噪“转移”、“脱钩”，既不现实，也不明智。

疫情面前，说这种话简直就是抓错了药，开错了方，不但无法解决美国自身面临的问题，反而会让美国普通民众受到更多的伤害。

中国是当今世界最大的医用防护服和口罩生产国，在全球医疗及防疫物资产业链供应链中占据着重要地位。当前，中国疫情防控形势发生积极变化，经济社会发展加快恢复，中国医疗防疫物资生产能力也在快速恢复和提升当中。这为全球医疗及防疫物资产业链供应链的安全稳定运行提供了支撑与保障，也为全球各地的抗疫斗争提供着支持与帮助。

我们始终铭记，在中方最困难的时候，国际社会许多成员给予中方真诚帮助和支持。当前，随着疫情在全球蔓延，一些国家面临医疗防疫物资缺口，希望得到中国援助或从中国购买。中国在全力抗击本国疫情的同时，克服自身困难，已经或正在向巴基斯坦、老挝、泰国、伊朗、韩国、日本、意大利、非盟等数十个有需要的国家和地区组织提供了他们急需的医疗物资。我们也鼓励和支持中国的医疗设备、救治药品、防护用品生产企业扩大生产，在保证国内需求的同时，对接国外商业采购需求，共同为全球抗击疫情作出贡献。

最后，我想再次强调，在这个需要大家勠力同心抗击疫情的时候，没有任何一个国家能够独善其身，各国必须团结协作，共克时艰，只有这样，才能早日战胜疫情。

问：据报道，15日，塞尔维亚总统武契奇发表电视讲话称，在欧盟禁止出口药品和医疗设备的情况下，只有中国可以帮助我们。他已经致信中方寻求援助。中方是否将向塞方提供援助？

答：中国同塞尔维亚是全面战略伙伴，两国有着牢不可破的“铁杆情谊”。患难与共，守望相助始终是中塞关系的主旋律。我们不会忘记，在中国人民全力抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，塞尔维亚政府和人民通过多种方式给予我们的支持和帮助。如今，塞尔维亚也面临疫情的挑战，我们将坚定地同塞尔维亚人民站在一起，并肩作战。我们愿向塞方提供口罩、呼吸机、防护服等紧急物资援助，派遣医疗专家组赴塞，及时向塞方分享疫情防控和诊疗方面的经验。

中国同塞尔维亚是好兄弟、好伙伴、好朋友、好同志。疫情没有国界，人间自有真情。面对困难和疫情，中塞同舟共济、共克时艰，成为中塞构建命运共同体的真实写照。中方愿继续同包括塞尔维亚在内的国际社会一道努力，打赢这场疫情防控阻击战，共同维护地区和全球公共卫生安全。

问：美国总统特朗普昨天在推特中把新冠病毒称为“中国病毒”。中方对此有何评论？

答：近来，美国一些政客把新冠病毒同中国相联系，这是对中国搞污名化。我们对此强烈愤慨、坚决反对。

世界卫生组织和国际社会明确反对将病毒同特定的国家和地区相联系，反对搞污名化。我们敦促美方立即纠正错误，立即停止对中国的无端指责。

当前新冠肺炎疫情在全球多点暴发，扩散蔓延。当务之急是国际社会积极开展抗疫合作。美方应当首先做好自己的事，同时为抗疫国际合作、维护全球公共卫生安全发挥建设性作用。

问：美国助理国务卿福特16日在国务院网站上刊文称，中国实施军民融合战略，将通过民用商业和学术研究等途径获取的新兴技术转为军用，对美国家安全战略构成影响，对全球安全构成威胁，要求美企业和学术机构提高风险防范意识，呼吁全球各国对中方行为保持谨慎。中方对此有何评论？

答：中方注意到美国官员的有关表态，对美方屡次炒作和抹黑中国的军民融合发展政策表示强烈不满和坚决反对。

促进军民融合发展是包括美国在内的国际社会的通行做法。据我了解，美国国防部和军方同许多美国高校、科研机构、企业开展不同形式的合作。美国一些大型跨国公司本身就是“军民融合体”，其经营范围、产品类型跨越军民领域。

中国的军民融合发展政策旨在有效整合军地资源，协调推进经济社会发展和国防建设，将更多的科技成果惠及于民。这一政策光明正大，不存在所谓“窃取”或“转用”国外技术的问题。美方一些官员罔顾事实，恶意歪曲中国的军民融合发展政策，并企图以此为借口推动对华技术封锁，干扰和阻碍中国与其他国家间正常的经贸、科技合作。这种带有陈旧冷战思维的做法，违背国际合作精神和当今时代潮流，损害中美两国利益乃至世界各国的共同利益。

至于美方称中国对全球安全构成威胁，这里我想指出的是，根据皮尤研究中心去年2月一项国际民调显示，有45%的受访者认为美国才是这个世界的重大威胁。近期一些美国媒体和美国专家学者公开表示，在地缘政治上对美国构成最大威胁的不是别人，恰恰是美国自己。

中方敦促美方本着负责任的态度，停止对中方的恶意指责和蓄意抹黑，客观看待中国的军民融合发展政策，多做有利于中美交往与国际合作的事，而不是相反。

问：昨天，七国集团领导人举行电话会议，提出将共同抗击新冠肺炎疫情。中国不是七国集团成员，是否希望参与七国集团提出的有关倡议？

答：不久前，世卫组织宣布新冠肺炎疫情为“全球性流行病”，这是当前国际社会面临的严峻挑战。中方愿继续本着公开、透明、负责任的态度，同世卫组织与国际社会保持密切沟通，全力合作应对疫情。

此前，我介绍过中方积极参与国际抗疫合作的五大举措，这里就不重复了。我们认为，面对疫情，国际社会应当携手同行、勠力同心，早日共同战胜疫情，推动世界经济重新回到正常发展的轨道。

(责编：燕勐、杨牧)