新华国际时评：携手抗疫让中意友谊更加坚实

新华社北京3月17日电 题：携手抗疫让中意友谊更加坚实

新华社记者张修智

继向意大利总统马塔雷拉致慰问电之后，中国国家主席习近平16日应约与意大利总理孔特通电话。值此中意共同抗疫的关键时刻，两国领导人就疫情坦诚交流，表达相互支持的意愿，尽显中意患难与共的友好情谊，为危机中的国际合作树立了良好范例。

当前，疫情在欧洲加速蔓延，意大利成为重灾区。截至当地时间16日，该国新冠肺炎累计确诊病例升至27000多例，累计死亡病例升至2100多例。为防止疫情蔓延，意大利从10日起全国范围实施史无前例的“封城”措施。

中国政府和人民对意大利当下境遇感同身受，尽己所能施以援手。目前已有中国的医疗专家组在意大利协助抗疫，中方表示还将向意方增派医疗专家组，并尽力提供医疗物资等援助。正如中国国务委员兼外长王毅不久前同意大利外长迪马约通电话时所说：“我们不会忘记，在中国抗击疫情最困难的时候，意大利给予了中国宝贵支持，现在中国也愿和意大利人民坚定地站在一起。”

知恩图报，是中华民族传统美德。在中国抗击疫情最吃劲的时候，意方组织专机运送医用物资援助中国；意大利总统府举办特别音乐会，并通过意大利国家电视台现场直播，向中国人民传达意大利人民对中国抗疫努力的支持和友好情谊。

这一次，中国对意大利的援助也赢得了意大利民众真诚的谢意。罗马街头响起了高亢的《义勇军进行曲》，答谢中国的帮助。意大利那不勒斯18岁女孩奥罗拉的一副画作在网上广为传播，来自中国的医生用身体“撑住”亚平宁半岛的形象令无数人动容。

古罗马哲人西塞罗曾说过，友谊最好的回报，就是友谊本身。中国古语说，滴水之恩，当以涌泉相报。在抗击病毒这一人类共同敌人的过程中，中意两国践行各自文化传统中的美德与价值观，在携手抗疫的同时，并肩为世界留下宝贵的精神财富。

中国和意大利的友谊绵延千年。在抗击疫情的艰难时刻，中国和意大利选择“坚定地站在一起”，双方在物质上相互支援，在精神上相互鼓励，在经验上相互交流。中国在全力战“疫”的同时，尽己所能向包括意大利在内的遭受疫情冲击严重的国家提供帮助，为抗击疫情国际合作、打造“健康丝绸之路”作出贡献。

携手抗击疫情，彼此守望相助，中意两国传统友谊和互信必将进一步加深，中意全方位合作也将迎来更广阔前景。

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