新华社联合国3月16日电 特写：联合国实施全员远程办公的第一天

新华社记者王建刚

2020年3月16日，对于在纽约联合国总部工作了几十年的员工来说，显得非同寻常。这一天，共39层的联合国秘书处大楼以及相连的联合国大会大楼显得格外冷清，空气中弥漫着消毒液的味道。

“我已经在联合国工作32年了，但工作日这里这么冷清还是第一次遇见。”一名来自黑山共和国的保洁员说。

这是联合国为降低新冠病毒在联合国总部的传播风险，实施全员远程办公的第一天。上午，记者从纽约曼哈顿一大道联合国总部工作人员入口处进入联合国。经过秘书处大楼前广场走进大楼时，看到保洁人员戴着手套和口罩正在为办公用具消毒。放眼望去，大楼一层空无一人，就连三、四层的记者区也不足10人。

当天，除中午的例行记者会外，联合国没有再召开其他会议，包括安理会大厅以及联大会议厅在内的所有会场及其他会议室全部处于空闲关闭状态。

在能够容纳上百名记者的新闻发布厅里，只有6名记者参加了当天中午的记者会，且几乎全部提问都与新冠疫情有关。联合国秘书长发言人迪雅里克在回答提问时说，除菲律宾常驻联合国代表团一名外交官12日被确诊感染新冠肺炎外，联合国总部一名员工也被确诊感染。

迪雅里克在12日的例行记者会上说，为降低新冠病毒在纽约联合国总部大厦内的传播风险，秘书长决定取消由联合国系统原定于3月16日至4月底在总部举行的近100个边会，但由联大及安理会召集的重要会议不在取消之列。联合国秘书长古特雷斯13日致函全体员工，要求在3月16日至4月12日期间实行远程办公，以最大限度降低病毒的传播风险。

尽管疫情严重，但古特雷斯当天坚持出现在他位于秘书处大楼38层的办公室里。在13日发给全体员工的电子邮件中，古特雷斯强调，联合国“仍将继续运转”，只不过“我们的工作将使用不同的技术在不同的地点进行”。

(责编：于洋、贾文婷)