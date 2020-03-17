疫情期间，入境中国这些注意事项请收好！

日前，世界卫生组织已宣布新冠肺炎疫情为“全球流行病”。境外输入已经成为中国不少地方疫情防控面临的主要风险。当前，中国并未限制境外人员入境，为了有效保护为中外公民的生命安全和身体健康，防止疫情跨国传播，从中国不同城市入境人员应配合当地执行防控措施。

无差别执行隔离观察举措

首先，对入境人员采取的检验、检测和防控措施，对于外国公民和中国公民一视同仁，无差别执行。

北京明确了境外进京人员隔离措施。从16日0时起，所有境外进京人员，均应转送至集中隔离点进行14天的隔离观察。北京将采取更严密的防控措施：

一是即日起，首都机场全部国际及港澳台地区进港航班均停靠首都机场T3-D的处置专区，实施远端管控，近端筛查，科学处置，责任交接，闭环管理。依据《中华人民共和国国境检疫法》等法律法规，全面加强检验检疫工作，全部人员严格落实健康申报卡填报，实施全员全项电子化可追溯信息化管理，形成全方位、全链条、全闭环的立体防控体系。

二是全面实施集中隔离措施，最大限度地控制传染源，切断传播途径，从3月16日0时起，所有境外进京人员，均应转送至集中隔离点进行14天的隔离观察，集中观察点将配置专业医护和工作人员，开展健康监测，发现问题及时处理。有特殊情况的，经严格评估可进行居家观察。进行集中隔离观察期间，隔离人员的费用实施自理自备。

三是对于虚报信息隐瞒病情造成疫情传播的人员，将依法依规追究责任，并纳入信用体系。

中国海关实行检疫措施：

一、严格执行健康申报制度。严格排查申报有无肺炎类似症状，有无14天内相关旅行史或者接触史。为了方便旅客，海关专门开发了出入境旅客网上健康申报APP，出入境人员可以用手机提前填报，生成二维码，实现在口岸扫码验放。

海关旅客指尖服务（健康申报）小程序

二、落实“三查、三排、一转运”检疫措施。“三查”就是百分之百的健康申报查验、体温监测筛查和医学巡查。“三排”就是对“三查”发现的有症状，来自疫情严重的国家，或者接触过确诊病例的人员，严格实施流行病学排查，医学排查和实验室检测排查。“一转运”就是对“三排”确定的确诊病例、疑似病例、有症状人员和密切接触者这四类人员一律按照有关联防联控机制落实转运等防控措施，从而做到早发现、早隔离、早治疗。

三、加强交通工具卫生检疫。对14天内来自疫情严重的国家和地区的交通工具全面实施登临检疫。

关于医疗费用：医保承担或自费

所有在入境过程中确诊的人员，医疗费用的承担按照确诊人员参加基本医疗保险的情况来划分。其中，北京、上海等城市已经明确了参保人员、未参保人员及困难人员的医疗费用政策。

北京：

一是参加了基本医疗保险的人员，所发生的医疗费用，按照基本医疗保险的相关规定，报销以后再实施财政的补助。个人不需要负担相关费用。

二是对未参加基本医疗保险的人员，所发生的医疗费用，原则上由患者个人负担。参加了商业保险的人员，可以按照商业保险的合同规定支付响应的费用。

另外，经认定的困难人员，所发生的的医疗费用，按照传染病防治法等法律法规的相关规定，给予医疗救助。

上海：

境外回国人员输入病例中参加基本医疗保险的人员，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付医疗费用后，个人负担部分财政予以补助。

未参加基本医疗保险的人员，医疗费用原则上由患者个人承担。参加了商业健康保险的人员，由商业保险公司按合同支付。

境外归国人员输入病例中未参加基本医疗保险、确有困难的人员，经认定符合条件的，可按照法律法规给予医疗救助。（徐祥丽整理报道）

(责编：崔越、贾文婷)